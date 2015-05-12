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لو بتشعر بآلام فى الوجه فتش عن التهابات العصب الخامس والفك والأسنان

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لو بتشعر بآلام فى الوجه فتش عن التهابات العصب الخامس والفك والأسنان لو بتشعر بآلام فى الوجه فتش عن التهابات العصب الخامس والفك والأسنان
آلام الوجه قد تصيب عددًا كبيرًا من الأشخاص، لكن لا يتم تشخيصها بطريقة صحيحة، لأنها تتشابه مع أعراض أمراض أخرى، كالتهابات العصب الخامس والفك والأسنان.

وهذا ما يوضحه الدكتور مدحت ثابت، استشارى أمراض المخ والأعصاب، مؤكدًا أن التهابات العصب تتم الإصابة بها فى سن كبيرة بعد الخمسين، وتزداد الآلام مع المضغ، ويصيب الصداع جميع عضلات الوجه ويشعر الشخص بتنميل فى الوجه، لافتًا إلى أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب إجراء بعض الفحوصات على الأسنان والفك للتأكد من سلامتهم وتحديد إذا كانت الإصابة التهابات بالعصب الخامس.

يتابع د. مدحت ثابت أن التهابات الفك تكون أعراضها الشعور بألم يزداد مع حركة الفك سواء من خلال الأكل أو الكلام وتصيب أى سن، أما بالنسبة لالتهابات الأسنان فينتج عنها صداع فى الرأس فقط ويكون فى أى سن.

لذا يوصى استشارى أمراض المخ والأعصاب عند الشعور بهذه الأعراض يجب إجراء الأشعة والتحاليل للتأكد من سلامة الأسنان والفك، ويكون العلاج على حسب كل مرض.

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