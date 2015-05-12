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أنت المسئولة عن كرش زوجك.. 8 نصائح ذكية للسيطرة على شهية الأزواج

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أنت المسئولة عن كرش زوجك.. 8 نصائح ذكية للسيطرة على شهية الأزواج أنت المسئولة عن كرش زوجك.. 8 نصائح ذكية للسيطرة على شهية الأزواج
كم زوجة تعانى من حب زوجها الزائد للطعام وشهيته التى لا يتحكم فيها، وتخاف عليه من الإصابة بأمراض كثيرة والتى تنتج من السمنة المفرطة نتيجة الإسراف فى تناول الطعام دون تحكم، والدكتورة نيفين رضا، أخصائى الباطنة، تحذر من هذا الأسلوب غير الصحى الذى يتبعه بعض الأزواج بعد الزواج، مؤكدة أن السمنة التى تصيب معظمهم لا علاقة لها بالزواج أو الهرمونات كما يعتقد البعض خطئا، بل لها علاقة بتغير أسلوب تناوله للطعام، ولذا أنت وحدك أيتها الزوجة المسئولة إما عن تمتع زوجك بالرشاقة، أو بتربيته للـ"".

وتنصح نيفين بعدة نصائح ذكية تمكن المرأة من السيطرة على شهية الزوج غير المتحكم فى شهيته:
>- اطهى طعامك باستخدام زيت الزيتون، وامتنعى عن إضافة السمن والزبد وغيرها من المشبعة.
>- اهتمى بتناوله كميات كبيرة من المياه قبل الأكل بطريقة ذكية.
>- تأخرى فى تحضير المائدة وضعى الأصناف الصحية فى البداية كالسلطات الخضراء كى "ينأنأ " فيها ويتناول كميات طعام دسمة أقل.
>- اهتمى بإضافة العيش السن والأسمر للطعام بدلا من الخبز الأبيض.
>- اعدى له مشروبا دافئا صحيا قبل الطعام بنصف ساعة، وملعقة من العسل وسوف تجدين شهيته أقل نهما.
>- ابتعدى عن قلى الطعام تماما، واطهيه بطرق جديدة ومختلفة مشوية ومسلوقة ومحببة.
>- زينى السفرة بالكثير من الخضراوات والفاكهة الصحية وقدميها فى شكل جديد ولا تقدميها بشكلها التقليدى كى يسارع بتناولها.
>- بين الوجبات اعدى له سلطة فواكه خالية من السكر.

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مصر 365

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