وتنصح نيفين بعدة نصائح ذكية تمكن المرأة من السيطرة على شهية الزوج غير المتحكم فى شهيته:
>- اطهى طعامك باستخدام زيت الزيتون، وامتنعى عن إضافة السمن والزبد وغيرها من الدهون المشبعة.
>- اهتمى بتناوله كميات كبيرة من المياه قبل الأكل بطريقة ذكية.
>- تأخرى فى تحضير المائدة وضعى الأصناف الصحية فى البداية كالسلطات الخضراء كى "ينأنأ " فيها ويتناول كميات طعام دسمة أقل.
>- اهتمى بإضافة العيش السن والأسمر للطعام بدلا من الخبز الأبيض.
>- اعدى له مشروبا دافئا صحيا قبل الطعام بنصف ساعة، وملعقة من العسل وسوف تجدين شهيته أقل نهما.
>- ابتعدى عن قلى الطعام تماما، واطهيه بطرق جديدة ومختلفة مشوية ومسلوقة ومحببة.
>- زينى السفرة بالكثير من الخضراوات والفاكهة الصحية وقدميها فى شكل جديد ولا تقدميها بشكلها التقليدى كى يسارع بتناولها.
>- بين الوجبات اعدى له سلطة فواكه خالية من السكر.
أنت المسئولة عن كرش زوجك.. 8 نصائح ذكية للسيطرة على شهية الأزواج
وتنصح نيفين بعدة نصائح ذكية تمكن المرأة من السيطرة على شهية الزوج غير المتحكم فى شهيته: