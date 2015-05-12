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بتعانى من بقع بيضاء وتكسير بالأظافر الحل فى البروكلى والسبانخ والجزر

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بتعانى من بقع بيضاء وتكسير بالأظافر الحل فى البروكلى والسبانخ والجزر بتعانى من بقع بيضاء وتكسير بالأظافر الحل فى البروكلى والسبانخ والجزر
قد تعانى الكثير من الفتيات من تكسير بأظافر اليدين، وظهور بقع بيضاء عليها، وهو ما قد يسبب لها بعض الازعاج للرغبة فى الحصول على يد وأظافر جميلة، لذلك لابد من البحث عن الأسباب لهذه الشكوى حتى يمكن علاجها.

وفى هذا السياق، يوضح الدكتور أحمد البديوى، أستاذ الأمراض الجلدية، أن سوء التغذية ونقص عناصر معينة فى الجسم، ينتج عنها تكسير فى الأظافر أو ظهور بعض النقط البيضاء، ومنها نقص فيتامين أ، الذى يتواجد فى الجزر والخيار والفراولة، ونقص الزنك المسئول عن نضارة الجلد وتقوية الأظافر والذى يوجد فى البروكلى والسبانخ.

ويتابع د. أحمد البديوى أنه عند التعرض لتكسير الأظافر بشكل مستمر أو ظهور بقع بيضاء عليها، فهذا يدل على نقص بعض العناصر الغذائية وأهمها عنصر الزنك، وهنا يجب الاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة التى تمد الجسم بفيتامين أ وعنصر الزنك.

كما يضيف أنه من الضرورى إجراء بعض التحاليل للتأكد من العناصر التى يعانى الجسم من النقص فيها، ويتم العلاج تحت إشراف طبى من خلال بعض الفيتامينات والأدوية التى تساعد على تقوية الجسم وإمداده بالعناصر المهمة.

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مصر 365