جمعية الإمارات للموهوبين تبدأ قياس قدرات طلبة جائزة الإمارات للعلماء الشباب

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اجتماعه الأول في دورته الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، في نادي ضباط شرطة دبي، وتم خلال الاجتماع توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء.

فتولى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئاسة مجلس إدارة الجمعية للدورة الجديدة، والدكتور منصور العور نائباً للرئيس، والعميد الدكتور خالد المري أميناً للصندوق، ومنيرة صفر أميناً للسر العام.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الدكتور شافع النيادي، والدكتور سيف الجابري، والعضو الجديد حليمة أحمد سعيد، والدكتورة مناهل ثابت مستشارة الجمعية، والرائد زيد الصابوني المستشار الإعلامي للجمعية.

إنجازات

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بدور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وكل الذين أسهموا في دعم أنشطتها خلال دوراتها السابقة، سواء من داخل الجمعية أو خارجها، والإنجازات التي حقـقتها، مؤكـــداً أن الجمعية ستمضي قدما في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ورعاية الموهوبين من أبناء هذا الوطن وتنمية قدراتهم ومواهبهم.

كما أعلن معالي الفريق ضاحي خلفان، أن الجمعية ستبدأ أول نشاطاتها لموسمها الجديد، ببرنامج قياس قدرات الطلبة المتقدمين لجائزة الإمارات للعلماء الشباب، حيث سيتم اختيار من تنطبق عليهم المعايير، وسيتم تكريمهم في حفل يقام الأسبوع المقبل.

كما أوضح معاليه أن الجمعية ستبادر بتكريم كافة أعضاء مجالس الإدارة الذين تعاقبوا على الجمعية منذ تأسيسها حتى اليوم، تثمينا لجهودهم الطيبة التي بذلوها لخدمة أهداف الجمعية.

وقام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة بتفقد إنجازات الطلبة والطالبات في مشروع «البناء والتركيب» الذي ترعاه الجمعية وتشرف عليه الدكتورة وفاء السويدي، حيث شاهد معاليه نماذج لمعدات وآليات تم تركيبها من قبل الطلبة أنفسهم، وأشاد معاليه بقدرات الطلبة والطالبات من خلال ما شـاهده.