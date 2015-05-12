جامعة الزقازيق تستضيف باحثين من دول عربية بمؤتمر للقياس والتقويم 6 و7 يونيو

تستضيف جامعة الزقازيق أساتذة وباحثين من تسع دول عربية للمشاركة فى فعاليات أول مؤتمر دولى للقياس والتقويم فى مصر والذى ينظمه مركز القياس والتقويم بعنوان "التقويم الإلكترونى فى المؤسسات التعليمية.. الواقع- الفرص والتحديات"، على مدى يومى السبت والأحد 6 و7 يونيو 2015، تحت رعاية كل من الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، ورئاسة الدكتور أشرف الشيحى رئيس الجامعة.

صرح بذلك الدكتور محمد المرى محمد إسماعيل مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ومقرر المؤتمر، وأضاف أن المشاركين هم من أساتذة كليات التربية والقيادات الجامعية ؛ وعمداء ووكلاء ورؤساء أقسام ومديرى مراكز بحثية ومديرى وحدات القياس والتقويم بالتربية والتعليم وباحثين فى هذا المجال يمثلون 9 دول عربية هى المملكة العربية السعودية، والأردن، والبحرين، والجزائر، والكويت، والسودان، ولبنان، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة.

وأشار المرى أن المؤتمر يأتى فى إطار سعى المركز لنشر ثقافة التقويم الإلكترونى وتطوير منظومة القياس والتقويم كمدخل لجودة التعليم فى المؤسسات التعليمية.