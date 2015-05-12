غدا..كلية التجارة بالإسكندرية تعقد مؤتمرها الدولى حول التنمية المستدامة

تعقد كلية التجارة مؤتمرها العلمى الدولى الثالث عشر عن "التنمية المستدامة: الإستراتيجيات والتحديات" تحت رعاية أ.د رشدى زهران المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية، وذلك فى الفترة من 13 : 14 مايو الجارى بمقر الكلية.

وقال الدكتور سمير كامل عميد الكلية ورئيس المؤتمر إن جلسات المؤتمر سوف تتناول أوراق عمل وبحوث وتجارب بعض الشركات حول القضايا المختلفة للتنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور سمير كامل عميد الكلية أن المؤتمر سوف يتناول أربعة محاور رئيسية هى التنمية المستدامة والبيئة والقدرات التنافسية: المفاهيم والإستراتيجيات، ودور الحكم الرشيد والمشاركة المجتمعية فى التنمية المستدامة، والتنمية المستدامة على مستوى القطاعات النوعية والشركات، وتجارب ناجحة فى التنمية المستدامة وجودة تقارير الاستدامة .