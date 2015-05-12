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الجبير: عدم مشاركة الملك سلمان فى قمة كامب ديفيد ليس موجَها ضد أمريكا

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الجبير: عدم مشاركة الملك سلمان فى قمة كامب ديفيد ليس موجَها ضد أمريكا الجبير: عدم مشاركة الملك سلمان فى قمة كامب ديفيد ليس موجَها ضد أمريكا
أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير أن عدم مشاركة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز فى قمة كامب ديفيد المقرر عقدها يوم الخميس المقبل ليس موجها ضد البيت الابيض.

وقال الوزير السعودى - فى حديث خاص لمحطة "سى إن إن" الأمريكية أن غياب الملك سلمان عن القمة المرتقبة يرجع إلى توقيتها، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار الذى تم الإعلان عنه فى اليمن، سيبدأ سريانه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، الأمر الذى زاد من صعوبة مغادرة العاهل السعودى المملكة.

وأضاف الجبير الموجود حاليا فى واشنطن أن عدم مشاركة الملك سلمان فى القمة لا يعكس وجود خلاف مع الولايات المتحدة.

وقال إن مشاركة ولى العهد وولى ولى العهد وهما المسئولان رقم 2 و3 فى المملكة أعطى حضورا "غير مسبوق" فى القمة.

وأوضح الجبير أن الرئيس الامريكى باراك اوباما اتصل هاتفيا بالملك سلمان مساء أمس أبدى خلاله تفهمه لعدم حضور الملك سلمان القمة المقبلة.

وكان البيت الابيض قد أعلن فى وقت سابق عن إجراء الرئيس اوباما أتصال هاتفى مع العاهل السعودى حيث تم خلال الاتصال بحث الاستعدادات لقمة كامب ديفيد المقبلة.
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مصر 365

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