ضبط 68 هاربا من تنفيذ أحكام وفحص 31 مشتبها بهم بشمال سيناء

ألقت قوات أمن شمال سيناء، اليوم، القبض على 68 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء إن من بين الهاربين من تنفيذ أحكام حضر من تلقاء نفسه المحكوم عليه "م.م.د"، مقيم دائرة قسم ثان العريش، فى القضية رقم 709 لسنة 2011 جنايات ثان العريش (عاهة وإتلاف وسلاح أبيض) والمقيدة برقم 1247 لسنة 2014 كلى شمال سيناء حصر رقم 90 لسنة 2015 غيابى، والمحكوم عليه فيها بالسجن خمس سنوات بجلسة 2/5/2015 .

و33 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، 15 جنحة حبس مستأنف، 14 جنحة غرامات الجزئية، 5 جنح المخالفات .

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن، صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب، بالمنطقة الجنوبية من فحص 31 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة تم فحصهم وصرفهم، ومجال الحملات المرورية تم ضبط 237 مخالفة متنوعة.