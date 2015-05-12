أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 68 هاربا من تنفيذ أحكام وفحص 31 مشتبها بهم بشمال سيناء

Google+ Print
ضبط 68 هاربا من تنفيذ أحكام وفحص 31 مشتبها بهم بشمال سيناء ضبط 68 هاربا من تنفيذ أحكام وفحص 31 مشتبها بهم بشمال سيناء
ألقت قوات أمن شمال سيناء، اليوم، القبض على 68 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء إن من بين الهاربين من تنفيذ أحكام حضر من تلقاء نفسه المحكوم عليه "م.م.د"، مقيم دائرة قسم ثان العريش، فى القضية رقم 709 لسنة 2011 جنايات ثان العريش (عاهة وإتلاف وسلاح أبيض) والمقيدة برقم 1247 لسنة 2014 كلى شمال سيناء حصر رقم 90 لسنة 2015 غيابى، والمحكوم عليه فيها بالسجن خمس سنوات بجلسة 2/5/2015 .

و33 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، 15 جنحة حبس مستأنف، 14 جنحة غرامات الجزئية، 5 جنح المخالفات .

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن، صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب، بالمنطقة الجنوبية من فحص 31 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة تم فحصهم وصرفهم، ومجال الحملات المرورية تم ضبط 237 مخالفة متنوعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365