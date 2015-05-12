"لجنة استرداد الأموال" تناقش الموقف المالى لـ"حسين سالم وعز ورشيد" اليوم

تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمباشرة أعمالها المتمثلة فى سرعة استرداد الأموال، ومتابعة الإجراءات القانونية والعملية لاسترداد الأموال والأصول المهربة لرموز نظام مبارك، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها، تقييم الموقف المالى لكل من "رشيد محمد رشيد وحسين سالم وأحمد عز"، وذلك فى ضوء التحقيقات التى تجرى مع كل منهم، سواء بالنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، أو فيما صدر من أحكام تتعلق بأيهم.

وتتشكل لجنة استرداد الأموال، من عضوية المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة والعدل، وممثل عن النيابة العامة، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الأمن القومى، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن البنك المركزى.