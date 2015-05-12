جولة تفقدية لوزير الرى اليوم بجنوب سيناء لمدة 48 ساعة

يزور الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء، محافظة جنوب سيناء فى جولة تفقدية لمشروع حماية مدينة طابا من أخطار السيول، ولبحث تعظيم الأستفادة من مياه الأمطار والسيول التى تسقط سنويًا على المنطقة.

وتأتى الزيارة فى إطار برنامج جولات الوزير التفقدية لمواقع العمل فى مختلف محافظات مصر، لتفقد المنشآت والموارد المائية ومتابعة تنفيذ خطط ومشروعات التطوير والترشيد القائمة واحتياجات المواطنين.

وسوف تستمر جولة الوزير ليومين، وتشمل متابعة ما تم إنجازه من أعمال وتفقد الأعمال الجارية بوادى مقبلة ووادى القربة ووادى طابا.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الرى وادى المحاشى الأعلى وأم يحيى ومقبلة، واليوم الثانى يفتتح الوزير مجرى التصريف والتكاسى بوادى طابا ويتفقد بحيرة وادى القربة فى منطقة صلاح الدين، كما أنه من المقرر أن يتفقد الوزير عملية حماية الـ96 وحدة فى مدينة نوبيع من أخطار السيول والبحيرات فى وادى وتير.