أسر شهداء مظاهرات يناير 2013 بالسويس يطالبون بإعادة التحقيقات
وكشف أسر الشهداء فى شكواهم التى ارفقوا معها صور من المحاضر الرسمية والتحقيقات التى أجريت مع الضباط والمجندين، أن هناك أقوالا خطيرة تم تداولها بالتحقيقات وأن هناك متهمين آخرين بالقضية والمتهمين الحاليين ليس لهم أى صلة بالقضية، مؤكدين على مفاجئة أن أحد المتهمين بالقضية كان مسجونا فى إحدى القضايا وبالسجن أثناء وقت الأحداث.
وأشارت التحقيقات فى صفحة رقم 34 إلى أن هناك بندقية إلى تحمل رقم 5329234 تابعة لمديرية أمن السويس وأشارت التحقيقات والتقارير الفنية أن بندقية إلى استخدمت فى فض المظاهرات، وأدت إلى إصابة الشاب على سليمان السيد وأدت إلى وفاته بالإضافة إلى إصابة آخرين.
كما أظهرت التحقيقات أن هناك 3 أسلحة تحمل أرقام 5337522، 5342370، 5337780 استخدمت جميعها أثناء الأحداث.
وأشارت صورة الصفحة رقم 77 الخاصة بسماع أقوال الشهود والمتعلقة بوفاة أحد الأشخاص أن عميد شرطة بقوات الأمن أثناء الأحداث أشار أن هناك 3 مجندين قاموا بإطلاق أعيرة نارية عشوائية أثناء الأحداث.
وكشفت التحقيقات عن قيام مجند بإطلاق أعيرة نارية بشكل كثيف نتيجة الضغط العصبى على المجندين أثناء المظاهرات وسقوط أحد زملائهم مصابا بطلق نارى من جانب المتظاهرين، وأضافت التحقيقات أن المجند المذكور أصاب الشاب على سليمان الذى سقط قتيلا عقب إصابته بطلق نارى.
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