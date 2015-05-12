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بالصور.. اختفاء سيدة وطفلها فى ظروف غامضة بكفر الشيخ

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اختفت رانيا محمد أنور، 20 سنة، ونجلها عمر سن عامين، فى ظروف غامضة بعد خروجها من منزل والدها منذ 4 أيام، واستقلت توك توك، ولم تعد لبيت زوجها ولا توجد خلافات بينها وبين زوجها، ولا بينها وبين والدتها.

وأكدت صباح نجاح خلف الله، والدة الزوجة المختفية فى المحضر رقم 1773 إدارى مركز شرطة فوه، بأن نجلتها رانيا اختفت يوم الجمعة الموافق 8 مايو الجارى، بعدما غادرت منزلنا فى السالمية التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، وكان بحوزتها 700 جنيه من الجمعية التى كانت مشتركة فيها.

وأضافت الوالدة أن نجلتها استقلت توك توك، وهى متجهة لمنزل زوجها، ولكنها لم تصل له ولم تعد لمنزلنا مرة أخرى.

وأشارت، إلى أن نجلتها يوم الجمعة قدمت من بيت زوجها هى وطفلها عمر، لتأخذ الجبن وبعد جلوسها فترة فى المنزل أخذت الجبن وطفلها لتعود لبيت زوجها، ولكنها لم تصل.

وأضافت والدة الزوجة المختفية، أنه لا توجد خلافات بينها وبيننا ولا بينها وبين زوجها، وأنها اختفت فى ظروف غامضة ولا تتهم أحدًا فى اختفائها.

وقالت الأم، إنها تُطالب اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، تكثيف الجهود للكشف عن سر اختفاء نجلتها وحفيدها، اللذان اختفيا فى ظروف غامضة.

الزوجة وطفلها المختفيان -اليوم السابع -5 -2015
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الزوجة وطفلها المختفيان

محضر الشرطة -اليوم السابع -5 -2015
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محضر الشرطة

الصفحة الثانية من المحضر -اليوم السابع -5 -2015
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الصفحة الثانية من المحضر


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