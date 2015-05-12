عبدالله العساف: قادة هذه البلاد خير داعم لمشروعات الخير

قدم الأستاذ عبدالله بن ناصر العساف خالص شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على تفضله بافتتاح مشروع الإسكان التنموي بمركز الخشيبي عصر اليوم، مؤكداً أن قادة هذه البلاد المباركة هم خير داعم ومساهم في كافة المشروعات والمناشط الخيرية المختلفة، موضحاً بأن هذا العمل الخيري يأتي في ظل ما يشهده هذا الوطن العزيز من أعمال خيرية كبيرة ومساهمات جليلة فالحمد لله على ما تحقق من إنجازات على أرض الخير والعطاء. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن الغالي من كل مكروه وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان إنه سميع مجيب الدعاء.