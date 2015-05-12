«الغذاء والدواء» توافق على علاج جديد لمرضى التهاب الكبد الوبائي

أصدرت "الهيئة العامة للغذاء والدواء" موافقتها الرسمية على تسجيل العلاجين الجديدين "فيكيراكس" و"إكسفيرا" لمرض التهاب الكبد الوبائي (سي) بنوعه الأول، و"فيكيراكس" لنوعه الرابع. وأصبحت المملكة بذلك من أوائل الدول في العالم التي يتوافر فيها هذا العلاج، بعد أقل من ثلاثة أشهر من اعتماده أوروبياً من "وكالة الأدوية الأوروبية" (إي أم إيه) وخمسة أشهر من موافقة "هيئة الغذاء والدواء الأميركية" (إف دي إيه).

وسجل كل من "فيكيراكس" و"إكسفيرا" في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية نسبة شفاء 97 في المئة لمرضى التهاب الكبد الوبائي (سي) بنوعه الأول. وقال مدير عام شركة "أبفي" في المملكة رامي فايد "أبحاثنا تكللت على مدى السنوات الماضية بالنجاح، واليوم استطاعت الشركة تقديم العلاج لفيروس الكبد الوبائي (سي) الذي يتميز بتسجيل نسب شفاء عالية تصل في بعض المرضى إلى 100 في المئة، بالإضافة إلى حصوله على موافقة الهيئة والسلطات المختصة في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا". وتكمن الأهمية الكبرى للعلاجين الجديدين اللذين يستخدمان من دون الإنترفيون ويؤخذان في شكل أقراص عبر الفم، في مكافحتهما التهاب الكبد الوبائي (سي) المنتشر بكثرة في المملكة، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد المصابين بالفيروس (سي) يتراوح بين 200 و400 ألف مصاب. ويعتبر النوع الرابع من الفيروس (سي) هو الأكثر انتشاراً بنسبة 60 في المئة من إجمالي الإصابات، يليه النوع الأول بنسبة 25 في المئة. وتأتي الموافقة السريعة من قِبل "الهيئة العامة للغذاء والدواء" ضمن حرصها المستمر على متابعة مستجدات صناعة الأدوية في مختلف دول العالم، واعتماد كل ما من شأنه الارتقاء بصحة المواطنين والمقيمين في المملكة، وحمايتهم من الأمراض والأوبئة، خصوصاً المزمنة منها.