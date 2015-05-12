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منح الشهيد الغامدي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ومليوناً ومئة ألف ريال

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منح الشهيد الغامدي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ومليوناً ومئة ألف ريال منح الشهيد الغامدي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ومليوناً ومئة ألف ريال
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اللواء الجباري ينقل تعازي ولي العهد لوالد الشهيد

الرياض - مناحي الشيباني

    نقل قائد قوة أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية- حفظه الله- وتعازي منسوبي أمن المنشآت كافة، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي ماجد بن عايض الرفاعي الغامدي، أحد أفراد المنشآت بمنطقة الرياض الذي استُشهد أثناء أداء عمله عندما تعرضت دوريته التابعة لأمن المنشآت لإطلاق نار من سيارة مجهولة مما نتج عنه وفاته. جاء ذلك خلال زيارته، لمنزل أسرة الشهيد الغامدي في كرا الحائط التابع لمحافظة العقيق, وسأل الله تعالى أن يتقبله برحمته،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقال الجباري: إن ما يتعرض له رجال الأمن من مخاطر للذود عن حمى الوطن هو من صميم واجبهم؛ إرضاءً لله، وطاعة لولي الأمر، وحماية للوطن ومقدراته والمقيمين على أرضه. هذا وقد منح الشهيد، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ومبلغ مليون ومئة ألف ريال، قام بتسليمها اللواء الجباري، لوالد الشهيد عايض بن مبارك الرفاعي الغامدي. وأعرب والد وأقارب الشهيد من جانبهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على تعزيته لهم التي كان لها الأثر في تخفيف المصاب, سائلين الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة، مؤكدين تمسكهم بالعهود والدفاع عن الوطن الغالي.

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