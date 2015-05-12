تسجيل خمس إصابات بـ «كورونا» في أسبوع

أوضحت وزارة الصحة في بيانها الأسبوعي أنه تم تسجيل خمس حالات مؤكدة بفيروس كورونا في الرياض والهفوف والطائف ونجران وبقيق الأسبوع الماضي - خلال الفترة من 14 إلى 20 رجب - الموافق من 3 إلى 9 مايو 2015م (الأسبوع الدولي 19).

وذكرت الوزارة: إنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ في عدد الحالات إلا أن الوزارة تنبه أننا لانزال في الموسم وأنها ستبقي الاستعدادات كما هي وأن الجهود لا بد أن تستمر بتعاون جميع الأطراف وعلى رأسها التعاون المجتمعي والعاملين الصحيين الذين هم الأساس يمثلون الركيزة الأساسية في مواجهة المرض".

وأبانت الوزارة أنه تم فحص (1246) عينة لفيروس كورونا في مختبرات وزارة الصحة خلال نفس الفترة كما بلغت عدد زيارات فرق الاستجابة السريعة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية خلال نفس الفترة ثماني زيارات فيما بلغ عدد زيارات فرق الصحة العامة للمخالطين للحالات الايجابية خمس زيارات، وبلغ عدد المخالطين الذين تم حصرهم بالمنزل للحالات الإيجابية سبع حالات، كما بلغ عدد زيارات وزارة الزراعة زيارة واحدة، فيما استمرت جهود الوزارة في التوعية الصحية لشرائح المجتمع من خلال الحملة التوعوية بفيروس كورونا "نقدر نوقفها".

وأكدت وزارة الصحة في بيانها الأسبوعي شفاء (552) حالة مصابة بفيروس كورونا ولله الحمد بنسبة بلغت 52.9 % وذلك من إجمالي العدد الكلي للحالات المؤكدة والبالغ عددها (987) حالة. ويواصل مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة جهوده على مدار الساعة من خلال القيام بأعمال الترصد الوبائي والتأكد من التزام كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى وكذلك التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات الصحية الدولية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وبيوت الخبرة لمتابعة كافة ما يستجد بخصوص فيروس كورونا.

كما تواصل الوزارة جهودها وتنسيقها التام مع وزارة الزراعة لتنفيذ الحملات التوعوية بفيروس كورونا في أماكن تجمع الإبل والمخالطين لها من الملاك والمربين لتوخي الحذر والأخذ بأسباب الوقاية عند التعامل معه الإبل.