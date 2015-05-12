هيئة تطوير الرياض تجري مسحاً سكانياً لأحياء العاصمة

تطلق الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مسحاً سكانياً لمدينة الرياض، يهدف إلى توفير بيانات حجم السكان، وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، وبيانات الهجرة والبطالة، ومعلومات النقل والرحلات اليومية للأسر، إضافة إلى رصد بيانات الوحدات السكنية من حيث نوع المبنى، مساحته، عدد الغرف، ونوع الملكية.

ويأتي هذا المسح امتداداً لسلسة من الدراسات والمسوحات التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خلال ال 30 عاماً الماضية، بدأت عام 1407ه وتواصلت في أعوام 1411 و1417 و1425ه، حيث تضاعف عدد سكان المدينة بنحو خمسة أضعاف خلال هذه الفترة.

وسيوفر المسح الجديد، مجموعة من البيانات الحديثة التي تساعد على التخطيط لاحتياجات المدينة المختلفة وسكّانها، حيث تعد هذه البيانات بمثابة البنية الأساسية لإعداد الخطط وصياغة السياسات واتخاذ القرارات في إدارة المدن، إضافة إلى دورها في رصد وتحليل واقع المدينة واستقراء المستقبل واتجاهاته المختلفة بمشيئة الله.

كما تمثل البيانات السكانية أحد الروافد الرئيسية بالمعلومات للمرصد الحضري بمدينة الرياض، والمؤشرات الحضرية لمدينة الرياض، وأحد المدخلات المهمة لتحديث وتقويم برامج المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، إضافة إلى استفادة كل الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص والباحثين، وغيرهم من هذه البيانات.

سيشارك في الدراسة باحثون ميدانيون سعوديون جرى تدريبهم بشكل مكثّف في عدد من الورش التدريبية، لرفع مهاراتهم في جوانب جمع البيانات وتسجيلها في نموذج المسح، واستخدام الخرائط الإرشادية للوصول إلى وحدات العيّنة المستهدفة، إضافة إلى تدريبهم على مهارات الاتصال الفعّال مع السكان، حيث من المتوقع أن تستغرق مدة تعبئة نموذج المسح لكل أسرة، نحو 30 دقيقة.