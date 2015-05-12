أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

هيئة تطوير الرياض تجري مسحاً سكانياً لأحياء العاصمة

Google+ Print
هيئة تطوير الرياض تجري مسحاً سكانياً لأحياء العاصمة هيئة تطوير الرياض تجري مسحاً سكانياً لأحياء العاصمة

    تطلق الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مسحاً سكانياً لمدينة الرياض، يهدف إلى توفير بيانات حجم السكان، وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، وبيانات الهجرة والبطالة، ومعلومات النقل والرحلات اليومية للأسر، إضافة إلى رصد بيانات الوحدات السكنية من حيث نوع المبنى، مساحته، عدد الغرف، ونوع الملكية.

ويأتي هذا المسح امتداداً لسلسة من الدراسات والمسوحات التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خلال ال 30 عاماً الماضية، بدأت عام 1407ه وتواصلت في أعوام 1411 و1417 و1425ه، حيث تضاعف عدد سكان المدينة بنحو خمسة أضعاف خلال هذه الفترة.

وسيوفر المسح الجديد، مجموعة من البيانات الحديثة التي تساعد على التخطيط لاحتياجات المدينة المختلفة وسكّانها، حيث تعد هذه البيانات بمثابة البنية الأساسية لإعداد الخطط وصياغة السياسات واتخاذ القرارات في إدارة المدن، إضافة إلى دورها في رصد وتحليل واقع المدينة واستقراء المستقبل واتجاهاته المختلفة بمشيئة الله.

كما تمثل البيانات السكانية أحد الروافد الرئيسية بالمعلومات للمرصد الحضري بمدينة الرياض، والمؤشرات الحضرية لمدينة الرياض، وأحد المدخلات المهمة لتحديث وتقويم برامج المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، إضافة إلى استفادة كل الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص والباحثين، وغيرهم من هذه البيانات.

سيشارك في الدراسة باحثون ميدانيون سعوديون جرى تدريبهم بشكل مكثّف في عدد من الورش التدريبية، لرفع مهاراتهم في جوانب جمع البيانات وتسجيلها في نموذج المسح، واستخدام الخرائط الإرشادية للوصول إلى وحدات العيّنة المستهدفة، إضافة إلى تدريبهم على مهارات الاتصال الفعّال مع السكان، حيث من المتوقع أن تستغرق مدة تعبئة نموذج المسح لكل أسرة، نحو 30 دقيقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية