أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

دراسة: 5 ملايين سورى معرضون لمخاطر من أسلحة شديدة التدمير

Google+ Print
دراسة: 5 ملايين سورى معرضون لمخاطر من أسلحة شديدة التدمير دراسة: 5 ملايين سورى معرضون لمخاطر من أسلحة شديدة التدمير
قالت منظمة هانديكاب انترناشيونال، إن حوالى 5.1 مليون سورى يعيشون فى مناطق معرضة لمخاطر كبيرة من أسلحة شديدة التدمير بعضها لا ينفجر وبالتالى سيشكل تهديدًا مميتا لسنوات قادمة.

وقامت المنظمة، وهى هيئة خيرية عالمية، بدراسة 78 ألف حادث عنف فى الحرب فى سوريا فى الفترة من ديسمبر إلى مارس 2015 ووجدت أن أكثر من 80 بالمئة تضمنت أسلحة شديدة التدمير مثل الصواريخ وقذائف المورتر (الهاون) والقنابل.

وقالت آن جاريلا، المنسقة الإقليمية بالمنظمة: "سوريا سترث الميراث القاتل للأسلحة التدميرية لسنوات."

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة قتل أكثر من 220 ألف شخص فى الصراع فى سوريا الذى يمر الآن بعامه الخامس، ووفقا للمرصد السورى لحقوق الانسان الذى يراقب الحرب أصيب أكثر من 1.5 مليون شخص.

ووجدت "هانديكاب" أن ثلاثة ارباع العنف التى سجلتها وقعت فى مناطق مأهولة بالسكان مثل البلدات الكبيرة والمدن.

وقالت المنظمة التى تقدم المساعدة للمعاقين فى مناطق الصراع والكوارث: "هذا يشير إلى أن الاطراف المتحاربة ليس لديها أى نية للتفرقة بشكل فعال بين المدنيين والمحاربين وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الأنسانى الدولى."

ووجدت الدراسة أن محافظات حلب ودرعا وحمص وإدلب وريف دمشق وهى مناطق كثيفة السكان كانت الأكثر تضررا، وتستند الدراسة إلى تقارير إخبارية ووسائل أعلام للتواصل الاجتماعى وبيانات من الأمم المتحدة ومن منظمات غير حكومية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365