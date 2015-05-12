أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مطالب بإلغاء لجنة الاستقدام وزيادة عدد المكاتب

Google+ Print
مطالب بإلغاء لجنة الاستقدام وزيادة عدد المكاتب مطالب بإلغاء لجنة الاستقدام وزيادة عدد المكاتب

    في الوقت الذي قدم 25 عضواً في اللجنة الأهلية للاستقدام استقالاتهم بمن فيهم رئيسها، على خلفية انتقادات طالت اللجنة مؤخراً، دعا عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بإلغاء اللجنة، وأن تتولى وزارة العمل مسؤولية الاستقدام بدءاً من المفاوضات مع وزارات العمل المماثلة في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وحتى وصول العمالة المنزلية، وفق الأنظمة التي تحمي حقوق الطرفين، من دون مشاركة أي ممثل لشركات أو مكاتب الاستقدام في عمليات التفاوض العمالية.

واستشهد «مغردون» بنجاح دول خليجية وأخرى في الاستقدام، نظراً إلى أن التفاوض مباشر بين الحكومات ممثلة بوزارات العمل وليس من خلال تدخل لجان أهلية ورجال أعمال. ودعوا وزارة العمل إلى رفع مستوى التفاوض، وأهليّة ممثلي الوزارة المكلفين من حيث الخبرة التفاوضية، والقانونية، والحنكة في إنجاح المفاوضات لصالحها، التي تنعكس في النهاية على حماية المواطن، وعدم استغلاله واستنزافه مالياً سواء من حيث رسوم الاستقدام التي لا يوجد لها ضوابط حتى قاربت تلك الرسوم مهر عروس وخصوصا مع قرب شهر رمضان المبارك من كل عام، أو من خلال التلاعب في عملية التأخير والمتاجرة بأموال المواطنين ولمدد تصل إلى سنة، في وقت لا توجد دولة مماثلة تتأخر وصول عمالتها إلى هذه المدة، وتصل رسوم الاستقدام إلى مبالغ خيالية كما هو الحاصل لدينا.

وتوقع «مغردون»، أن يتحسن الاستقدام في ظل توجهات وزير العمل الجديد التي تنم عن حرصه على حل المشكلة، متوقعين أن تتجه الوزارة للاستقدام من الدول الراغبة في تصدير عمالتها وفق شروط منصفة تحمي الطرفين وتعيد للوزارة هيبتها من خلال إقرار العقوبات على المخالفين أسوة بما تقوم به وزارة التجارة ضد المتلاعبين بالسلع التجارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات