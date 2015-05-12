ندوة بمعرض أبوظبي للكتاب:شخصية الملك سلمان.. دبلوماسية مخضرمة وثقافية متمرسة

أقام المعرض الدولي للكتاب في أبوظبي الذي افتتح الخميس الماضي في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) ندوة بعنوان "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والدبلوماسية الثقافية"، نظمها الجناح السعودي المشارك في المعرض وبرعاية (الرياض) إعلاميا، افتتحها سفير خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي الدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر وبمشاركة الدكتور صالح بن حمد السحيباني الملحق الثقافي السعودي في الإمارات، والأستاذ عبدالرحمن الخلف نائب السفير السعودي في أبوظبي، والدكتور محمد المسعودي مدير الشؤون الثقافية بالملحقية ورئيس تحرير مجلة الراصد، والدكتور نبيل المحيش أكاديمي وأستاذ الادب في جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض، والدكتور المحامي محمد المشوح والدكتورة بهيجة ادلبي من سوريا والأستاذ فائق الخالدي من العراق والزميل علي القحيص مدير مكتب جريدة (الرياض) في الإمارات، كما حضرها عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمفكرين والمثقفين والإعلاميين والصحفيين وعدد من زوار الصالون الثقافي لجناح المملكة، أدار الندوة الأستاذ عبدالعزيز العيد المشرف العام على قناة الثقافية السعودية

حيث تحدث سفير خادم الحرمين الشريفين وقال إن حصيلة ستة عقود من التجارب والمواقف الإنسانية والخيرية والإدارية والثقافية والتاريخية جعلت من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله شخصية حاضرة على مستوى الأصعدة تميزت بقربها من المواطن والمسؤول، وامتلاكه لكاريزما اختصت به كقائد استطاع منذ أول ملامح توليه مقاليد الحكم والسير على النهج الذي سار عليه الملك المؤسس عبدالعزيز وأبناؤه الملوك الخمسة من بعده، وذلك كان حاضراً في أول كلمة وجهها حفظه الله بعد اعتلائه سدة الحكم.

وقال "البشر" الذي رصد جانباً من ملامح علاقته الوطيدة بالملك سلمان منذ أن كان أميراً للعاصمة "الرياض"، العاصمة التي تتمتع بحضور ديني وسياسي واقتصادي إقليمياً وعالمياً، وحتى أصبح ملكاً للمملكة العربية السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين يحمل رؤية مستقبلية مليئة بالتوجهات المتزنة والطموحات المستقبلية التي تصل بالمواطن والوطن إلى مستوى أرقى معيشياً واقتصاديا، يحمل بعداً تخطيطياً إستراتيجيا، ويجعل من بناء المواطن وتنميته هاجساً كبيراً، مشيراً إلى أن الملك سلمان هو الملك "المثقف" الذي يقرأ بتمعن وسرعة، ويقرأ ما يقع تحت يده حفظه الله، حيث كان له أسلوبه الخاص في القراءة، وأضاف أن "الفكر الثقافي والمتحضر" سمة لازمت الملك سلمان في مواعيده الدقيقة، وكثرة اطلاعه، وتميزه بقراءة خاصة في الكتب التي تقع تحت يده، والمعاملات التي ترد إليه من كل مكان وبقراءة سريعة، مستشهداً بما أطلقه معالي الدكتور غازي

السفير البشر: عرفته عن قرب، شخصية الملك سلمان دبلوماسية مخضرمة وثقافية متمرسة

المشاركون: منذ زمن تابعنا اهتمامات الملك سلمان وحرصه على الأمانة التاريخية والحفاظ على تراث الجزيرة العربية

القصيبي -رحمه الله- على هذا الأسلوب القرائي في كتابه "حياة في الإدارة" وأطلق عليها: "الطريقة السلمانية"، نسبة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، منفرداً حفظه الله بطريقة يحذف فيها المقدمة والنهاية، ويركز على لب الموضوع، فضلا عن المهارات الإدارية التي يتمتع بها في حياته العملية، وأوضح "البشر" أن الملك سلمان محاور بارع، يستطيع أن يخرج بنقاش هادف مع أي شخصية كانت، بالإضافة إلى إلمامه بالخلافات الفقهية، والاستفسارات التاريخية، وعلمه الجيد بأهمية فهم الدين والاهتمام بالوقت والعمل والاطلاع في بناء الشخصية المعتدلة.

وفي سياق الندوة، أكد الدكتور صالح السحيباني في ورقته التي حملت عنوان " الملك سلمان، ودبلوماسية الثقافة" على أنه حفظه الله استطاع ان يمد جسور التواصل مع المملكة والإمارات ودول الخليج بنظرته الشمولية الى المستقبل، بالإضافة الى الرؤية التي ينتهجها الملك سلمان إضافة إلى خبرته الواسعة في بناء دبلوماسية ثقافية أهلته بشكل فريد في قيادة المملكة نحو المستقبل، متمتعاً بالذكاء السياسي، والاطلاع الثقافي، والانتظام في أداء الأعمال، واحترامه للوقت، والتنوع المعرفي الذي تشهد عليه مكتبته المنزلية حفظه الله والتي تشمل ما يزيد على ستين ألف مجلد تغطي ثمانية عشر ألف عنوان في قراءات الدين والتاريخ والسياسة والاقتصاد وعلم الأنساب والاجتماع، مشيراً إلى أن اختيار الملك سلمان بن عبدالعزيز مع أحد عشر زعيماً عالمياً، كأحد الزعماء الأكثر تأثيراً في العالم لعام 2015 لم يأت إلا لأنه يتمتع بحنكة استثنائية، تؤهله بشكل فريد لقيادة المستقبل الذي بدأت ملامحه أكثر دبلوماسية وانفتاحاً على العالم ما يجعلها مقبلة على مرحلة مهمة وجديدة، مؤكداً أهمية انعكاس هذه المرحلة في بناء خطوة قادمة من الدبلوماسية الثقافية وصولاً لكافة أنحاء العالم.

فائق الخالدي: الدبلوماسية الثقافية في شخصية الملك سلمان أعادت لنا الأمل بأن الأمة العربية لا زالت بخير

الملحق الثقافي في الإمارات: خادم الحرمين استطاع ان يمد جسور التواصل مع المملكة والإمارات ودول الخليج بنظرته الشمولية إلى المستقبل

وأشار "السحيباني" إلى الدبلوماسية الثقافية التي يتبناها الملك سلمان منذ أن كان أميراً للرياض، مستشهداً بمعارض المملكة بين الأمس واليوم، وصولاً إلى مشاركات المملكة العربية السعودية في معارض الكتاب الدولية، وهي الرسالة الثقافية التي تحملها هذه المعارض للمملكة نحو العالم، لتؤكد للشأن الثقافي العالمي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رجل ثقافة وعلم، وهو ما يجعلنا أمام مسؤولية تحقيق هذه الرسالة لرفعة شأن الوطن ثقافياً ونشر عطائه الفكري والثقافي .

من جهته أوضح الدكتور محمد المسعودي في ورقته التي حملت عنوان "الدبلوماسية الثقافية في الخارج" أن المملكة ورثت هماً وحمولة حضارية عظيمة استشعرت عظم المسؤولية، وأمانة التاريخ فتجلى الوعي بقيمة الدبلوماسية الثقافية في الخارج وضرورة العناية بها في عدد من الممارسات التي أشار إليها من خلال دعم كثير من هيئات الثقافة وتأصيل يومٍ عالمي للغة العربية أقر دولياً من اليونسكو في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، بالإضافة إلى خدمة المملكة في تعليم العربية لغير الناطقين بها خارج المملكة حيث قامت المملكة بجهود كبيرة في سبيل نشر الدعوة الإسلامية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، فأنشأت المعاهد والكليات وأسهمت في إنشاء بعض الجامعات والمعاهد في المملكة وفي عدد من الدول العربية والإسلامية، و أنشأت عددا من الأكاديميات الإسلامية في بعض دول العالم حفاظا على دين الجاليات الإسلامية ولغتها العربية ومنها جامعات ومعاهد ومدارس أسهمت في إنشائها أو من خلال جامعات ومعاهد ومدارس وأكاديميات تفرّدت بإنشائها، فهناك المدارس والأكاديميات السعودية في الخارج تم إنشاؤها بفكرة من السفراء السعوديين في الخارج لخدمة أبناء السعوديين خارج المملكة، ومن يرغب من أبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.

وقال المسعودي، كان للجوائز السعودية المتنوعة تحفيز نحو الإبداع، وقاسم مشترك بين جميع الأمم والثقافات، وهناك جوائز سعودية دولية من أشهرها جامعة الملك فيصل العلمية وجائزة خادم الحرمين عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، كما تقوم بعض المؤسسات الثقافية بمنح جوائز سنوية في مجالات ذات صلة باللغة العربية، كجائزة (شاعر عكاظ) وهناك جوائز الأندية الأدبية مفتوحة للمتميزين في الإنتاج الأدبي واستقطاب المفكرين العرب والدوليين كذلك.

وعن الكراسي الدوليّة والمراكز العلمية فقد أكد "المسعودي" دورها في البناء المعرفي الذي جعل للمملكة حضور واسع إلى جانب الدور الكبير الذي تقوم به الملحقيات الثقافية السعودية والمنتشرة في العالم من دور أكاديمي وثقافي، وكذلك مكاتب الدعوة والإرشاد في الخارج بما يقدمون من المنهج الوسطي والاعتدال، وكذلك المعارض الثقافية السعودية، تطوير أنشطة التعاون الدولي بين الجامعات السعودية ومثيلاتها في مختلف أرجاء العالم، وذلك لتحقيق القفزات النوعية الإيجابية في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي يعد حاليًا أحد أهم أوجه التعاون الدولي المهمة، وكذلك تزايد التبادل العلمي والمعلوماتي والتقني.

وفي مداخلات للحضور أوضح الإعلامي الدكتور علي القحيص أن للملك سلمان دبلوماسية في الإعلام الثقافي تتطلب إيجاد الحوار والنقد البنَّاء في مختلف المناقشات، وضرورة الالتزام بالأخلاق المهنية، وعدم الخروج عن الإطار الإعلامي، أو التصعيد الإعلامي الذي لا يعود بالفائدة الهادفة على جوانب الإعلام المختلفة، مستشهداً بتوجهه حفظه الله بمحاربة العنصرية والتعصب بعد أن بدآ يتفشيان في بعض القنوات الخاصة، منوهاً بتوجهه حفظه الله نحو الخروج بثوب إعلامي يناقش القضايا بحيادية وموضوعية ويضيف بعداً آخر لأقصى استفادة من الإعلام في العمل على دعم الوطنية الصادقة.

وقال القحيص أذكر ان المؤرخ الباحث الدكتور عطية الظفيري حينما ترجم كتاب "غلوب باشا" من الإنجليزية الى العربية في حينها نشرت عنه خبرا طلبه الملك سلمان حفظه الله وصوب للمؤلف بعد الأخطاء وقال للظفيري سامحك الله لقد مر علي يومين ولم أنم لحين انتهيت من قراءة كتابك كاملا وفي الصفحة "الفلانية" أصبت ولكن في الصفحة الأخرى ربما هناك معلومة ناقصة، وقد أبلغني الدكتور عطية الظفيري في حينها بأن الملك سلمان كان أمير الرياض في وقتها أفادني كثيرا من خلال ملاحظاته القيمة والتاريخية وزودني بكل الملاحظات التي ربما غفلت عنها او ليس جهلا مني ولكن من المصدر وقد أخذت ملاحظاته حفظه الله بعين الدقة والحسبان لتعديل الطبعات الأخرى في الكتاب المترجم.

وأضاف القحيص بأن الملك سلمان كان حريصا على الأمانة التاريخية ونقل المعلومة خصوصا فيما يخص علوم التاريخ والأرشفة وعلوم الأنساب وتاريخ العوائل والقبائل في الجزيرة العربية، وهو يحفظ الكثير من القصائد النبطية. ومن جانبه قال فائق الخالدي ان الأمة العربية التي تمر في ظروف حرجة وصعبة وإحباط، إلا ان "عاصفة الحزم" بالقرارات التاريخية التي اتخذت من اجل وضع حد للتجاوزات للأمة العربية وسلامة أراضيها جعلتنا نشعر بالأمن والفخر ونشعر بأن الأمة العربية لازالت بخير. وتطرق الخالدي الى محبة الشعوب العربية والقبائل العربية وخصوصا في العراق لمحبتهم للملك الذين يتطلعون الى شخصيته الدبلوماسية كأمل ينقذ الأمة الى الوضع الافضل والأحسن.

وقال الاكاديمي الدكتور نبيل المحيش ان شخصية الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله العملية والإدارية والفذة والتي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين كونه الذي يحرص على الدوام المبكر كل يوم بالإضافة لاحترامه بالوقت ما جعله يؤسس مدرسة إدارية ناجحة في الانضباط والالتزام الوظيفي، وكان قدوة للعاملين في إمارة الرياض او المملكة بشكل عام، فهو مواظب على العمل مبكرا ويستقبل المواطنين من السابعة صباحا كل يوم بالإضافة الى استقباله لهم في المساء في منزله وحتى في سفراته ورحلاته يتقصى عن المواطنين وعروقهم وأصولهم ومنابتهم، وهذا ما يعطينا الأمل بأنه مدرسة نتعلم وتتعلم منها الاجيال في الالتزام والإدارة واحترام العمل وأهمية الوقت والزمن.

وقال الدكتور المحامي محمد المشوح الذي أشاد وأثنى على الدبلوماسية المخضرمة والشخصية الثقافية المتمرسة في معرفة الانظمة والقوانين وضرورة تطبيقها بكل عدل ومساواة ودقة وإعادة الحقوق الى اصحابها وقد تحدث المشوح عن تجربته كتجربة خاصة وعدة مواقف لخادم الحرمين الشريفين مع الدكتور مشوح حينما كان يراجعه في امارة الرياض حيث قال تعلمت منه الكثير حين طلبت منه ان ينصحني او يرشدني وقال لي انت لا تحتاج الى توجيه او ارشاد فأنت من أبنائنا المعول عليهم بالمشورة وأنت رجل محام ومدرك وتعرف كل الامور التي تهم الوطن والمواطن من خلال معرفتك ومهنتك.

واختتمت الاديبة الشاعرة الدكتورة بهيجة أدلبي حديثها عن دور المرأة ودعمها من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز وأثنت على شخصية الملك سلمان خصوصا في علم التاريخ وقالت من زمان نتابع دعمه في توثيق الكتب التاريخية والتراثية في دارة الملك عبدالعزيز وحفظه على الوثائق والمخطوطات وحرصه على أرشفتها والحفاظ عليها من الاندثار.