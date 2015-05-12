بطاقات الائتمان.. «شفافية التعامل» تحمي حقوق العملاء والبنوك

جاء إطلاق مؤسسة النقد العربي السعودي للتحديث الأول لضوابط إصدار وتشغيل «بطاقات الائتمان» وبطاقات الحسم الشهري، كبديل للضوابط السابقة الصادرة في عام 2008م، لتضع البنوك أمام مسؤولياتها الملزمة تجاه عملائها في فرض مبدأ الشفافية والوضوح للعميل عبر كافة تعاملاتها معه فيما يخص «بطاقات الائتمان» التي تشبه النفق المظلم لايعلم من يدخله إلى أين يسير وماهي نهايته، في ظل الغموض الذي يكتنف كثيراً من شروطها وضوابطها السابقة قبل وخلال التعامل بهذه البطاقات، الأمر الذي ينتج عنه الكثير من الخلاف والإشكالات والمطالبات المالية بين العميل والبنك.

وأكدت الضوابط الجديدة على حماية حقوق عملاء البنوك من أي ممارسات سلبية والتأكيد على دور البنوك في التوعية والتثقيف و«تبسيط» المعلومات والشروط الخاصة ببطاقات الائتمان وماللعميل وماعليه من مطالب ومسؤوليات لتفادي أي معلومة مضللة أو تدليس أو إيهام غير دقيق خلال تسويق المنتج.

وفي الوقت الذي تسعى فيه مؤسسة النقد العربي السعودي عبر هذه الضوابط المحدثة من خلال الدخول حيّز التطبيق في شهر يوليو المقبل الى تحقيق التكامل في كثير من الجوانب والتعاملات التي تنظم علاقة العميل بالبنك بما يخدم مصلحة كلا الطرفين ويضمن حقوقهما سوياً، تسعى كذلك إلى تقليل استخدام النقد في السوق عبر دعم كل ما يسهل استخدام بطاقات الدفع لتعزيز الأمان وتقليل المخاطر. وقالت المؤسسة في بيان لها: إن الضوابط المحدثة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكّن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل عليه المقارنة واختيار الأنسب من الخدمات التي تقدمها الجهات المرخص لها من المؤسسة، مؤكدة أنها تولي عناية خاصة بحماية حقوق العميل حامل بطاقة الائتمان وتضعها في مقدمة أولوياتها، حيث روعي في ذلك تطور أنماط الاستهلاك واحتياجات العملاء وسبل تلبيتها بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وسيكون لها آثار إيجابية إضافة إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل.

«ندوة الثلاثاء» لهذا الإسبوع تناقش الضوابط المحدثة لبطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري ودورها في ترسيخ الشفافية وحماية حقوق العميل وتوضيح ما له وما عليه من مسؤوليات حتى لا يقع ضحية فهم خاطىء أو عدم وضوح في الشروط قد تحمله مسؤوليات قانونية ومالية لايستطيع الإيفاء بها..

حافظ: الضوابط المحدّثة تفرض الشفافية وتواكب التطورات العالمية.. ودخولها حيّز التطبيق.. يوليو المقبل

وضوح وتطوير

في البداية تحدث "طلعت حافظ" عن أهم الضوابط الجديدة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي وآثارها على حماية حقوق العملاء وتعزيزها مبدأ الشفافية والافصاح وتكوين بيئة تنافسية بين البنوك قائلاً: إن الضوابط الجديدة جاءت لتحل مكان الضوابط السابقة التي صدرت عام 2008م، وفي الواقع أنها جاءت لتتواكب مع التطورات العالمية وأفضل الممارسات فيما يتعلق ببطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، مضيفاً أنه كما أشار بيان مؤسسة النقد العربي السعودي بأن الضوابط الجديدة ركزت على موضوع مهم وهو ما يتعلق بمبدأ الشفافية والافصاح؛ لأن يكون العميل على دراية تامة - بما تحمله الكلمة من معنى - ما هو المنتج؟ لأن أي منتج له سلبيات وإيجابيات وبالتالي ينطبق هذا المعيار أو هذا المفهوم على بطاقات الائتمان، فلو أحسن العميل استخدامها فهي بلا شك ستعطي حالة إيجابية، خاصةً أن لها قبولا كبيرا وأصبحت شائعة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هناك ما يزيد على مئة مليون محل تجاري وخدمي وغيرها على مستوى العالم تقبل البطاقات الائتمانية، وهي ليست من الكماليات بل شيء ضروري يحتاجها الشخص في حجز الفنادق وحجز الطيران، سواء في المملكة أو خارجها، ذاكراً أن الوضوح والافصاح والشفافية يُعد أمراً مهماً، وكذلك التطوير الذي يتناسب مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، موضحاً أن بطاقات الائتمان، وبطاقات الدفع بشكل عام التي تندرج تحت بطاقات الائتمان تطورت منذ عام 2008م، ونحن الآن في عام 2015م، وبالتالي كان لزاماً على المؤسسة تطوير اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا الموضوع.

منتج دولي

وفي سؤال للزميل "محمد الغنيم" حول دور هذه الضوا

شبكةعيونالإخبارية

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