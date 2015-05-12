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حكاية مصطفى فتحي - كيف لعب نجم التسعينات دورا في انتقاله للزمالك

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حكاية مصطفى فتحي - كيف لعب نجم التسعينات دورا في انتقاله للزمالك حكاية مصطفى فتحي - كيف لعب نجم التسعينات دورا في انتقاله للزمالك

كشف عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عن كيفية قنص مصطفى فتحي جناح الفريق الشاب.

وتألق فتحي وصنع هدف الزمالك الوحيد في المصري يوم الاثنين وقدم أداء لافتا بفضل سرعته مهاراته العالية.

بالفيديو - مصطفى فتحي .. حاوي زملكاوي جديد

وأفصح الجنايني عن قصة انتقال لاعب الأوليمبي للزمالك عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك".

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك السابق: "اتذكر مكالمة من الزملكاوي الأصيل محمد صبري أخبرني فيها بأنه فريقه يضم لاعبا رائعا يشبه أداءه شخصيا في أفضل أوقاته".

صبري - مدرب نبروه السابق - ظهر في الزمالك قادما من صفوف الناشئين وسجل هدفا في الأهلي بأول مباراة يلعبها وتألق قبل أن يخفت نجمه لاحقا.

وأضاف الجنايني "لعب الزمالك ضد نبروه مباراة ودية في اليوم التالي وشاهد حلمي طولان اللاعب الأعسر وأكد وجهة نظر صبري".

وأردف "بعدها وقع مصطفى فتحي للزمالك مقابل 100 ألف جنيه لنبروه".

مؤتمر فيريرا - عن تراجع مستوى الزمالك .. وأداء الشناوي ومصطفى فتحي

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فيديو اليوم السابع

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