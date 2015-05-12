الأهلي يبدأ التحرك رسميا لضم صالح جمعة.. واللاعب يرحب

بدأ الأهلي تحركه بشكل رسمي لحسم صفقة صالح جمعة خلال الاسبوعين المقبلين من نادي إنبي.

صالح جمعة يلعب معارا في صفوف ناسيونال ماديرا البرتغالي حتى نهاية الموسم. ويعود بعد ذلك إلى إنبي.

وكان الأهلي قد كشف عن رغبته في تدعيم مركز لاعب الوسط المدافع. والنادي الأحمر يرى في اللاعب صاحب الـ21 عاما قدرة على إفادة الشياطين الحمر.

وعلم FilGoal.com أن نادي الأهلي اتصل بإنبي للشروع في التفاوض بين الناديين لحسم الصفقة سريعا.

النادي البترولي استعلم بدوره عن رغبة اللاعب في مواصلة اللعب بأوروبا. وكان رد صالح جمعة بأنه لا يمانع التفاوض مع الأهلي.

وكان صالح جمعة قد صرح لـFilGoal.com بأنه يفضل اللعب للأهلي في مصر.

ويمتلك الأهلي في وسط الملعب المدافع أحمد خيري وحسام عاشور وحسام غالي ومحمد رزق وهندريك هلمكه.

وفتح الأهلي خط التفاوض مع إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط سموحة وصلاح ريكو نجم الشرطة، مع رغبته في حسم صفقة صالح جمعة سريعا.

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