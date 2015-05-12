أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يبدأ التحرك رسميا لضم صالح جمعة.. واللاعب يرحب

Google+ Print
الأهلي يبدأ التحرك رسميا لضم صالح جمعة.. واللاعب يرحب الأهلي يبدأ التحرك رسميا لضم صالح جمعة.. واللاعب يرحب

بدأ الأهلي تحركه بشكل رسمي لحسم صفقة صالح جمعة خلال الاسبوعين المقبلين من نادي إنبي.

صالح جمعة يلعب معارا في صفوف ناسيونال ماديرا البرتغالي حتى نهاية الموسم. ويعود بعد ذلك إلى إنبي.

وكان الأهلي قد كشف عن رغبته في تدعيم مركز لاعب الوسط المدافع. والنادي الأحمر يرى في اللاعب صاحب الـ21 عاما قدرة على إفادة الشياطين الحمر.

وعلم FilGoal.com أن نادي الأهلي اتصل بإنبي للشروع في التفاوض بين الناديين لحسم الصفقة سريعا.

النادي البترولي استعلم بدوره عن رغبة اللاعب في مواصلة اللعب بأوروبا. وكان رد صالح جمعة بأنه لا يمانع التفاوض مع الأهلي.

وكان صالح جمعة قد صرح لـFilGoal.com بأنه يفضل اللعب للأهلي في .

ويمتلك الأهلي في وسط الملعب المدافع أحمد خيري وحسام عاشور وحسام غالي ومحمد رزق وهندريك هلمكه.

وفتح الأهلي خط التفاوض مع إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط سموحة وصلاح ريكو نجم الشرطة، مع رغبته في حسم صفقة صالح جمعة سريعا.

اقرأ أيضا – حوار في الجول مع صالح جمعة: "رخامة" براهيمي .. وأحلام الليجا وعرض الأهلي. (اضغط هنا)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: البدرى والمعلم .. مواجهة خاصة جداً

ستاد مصر: البدرى والمعلم .. مواجهة خاصة جداً

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية

ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى

ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت