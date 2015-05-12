موقع طبى أمريكى :وصفة طبيعية من الموز للتخلص من مشكلة سقوط الشعر

يعتبر الموز أداة قوية فى معركتك ضد فقدان الشعر، حيث إنه له قدرة على تحسين نمو الشعر، كما أنه مفيد للشعر الجاف والدهنى، ويحتوى على الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى.

• الموز قادر على وقف فقدان الشعر

>ونظرًا لقدرة الموز على وقف فقدان وسقوط الشعر، كشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن قناع أو ماسك الموز لعلاج مشاكل الشعر، والذى يشمل:

>المكونات المطلوبة:

>- 1 ثمرة موز

>- 3 قطرات من زيت اللوز

طريقة التحضير:

>يتم هرس الموز جيدًا ثم إضافة زيت اللوز له بعد ذلك، ويقلب هذا المزيج جيدًا أو يتم وضع المزيج فى الخلاط من أجل الحصول على مزيج متجانس، ثم يوضع الخليط الناتج على الشعر وفروة الرأس مع لف الرأس بمنشفة، لمدة نصف ساعة. ثم يتم غسل الشعرك بالشامبو الخاص، ويصبح الشعر أكثر ليونة ونعومة، وبالإضافة إلى ذلك يعتبر هذا القناع جيد ومفيد لجميع أنواع الشعر.