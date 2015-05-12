"القوى العاملة" تبحث تنفيذ حكم عودة عمال معاش أسمنت بنى سويف

كان القضاء الإدارى قد أصدر حكماً بعودة 423 عاملاً من المحالين للمعاش المبكر بالمصنع وصرف مستحقاتهم.
وحددت دائرة التنفيذ بمحكمة بنى سويف الرابع من مايو الحالى موعدا لتنفيذ الحكم، وذهب ممثلو العمال ومحاموهم ومُحضر التنفيذ إلى مقر المصنع بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، وفشلوا فى التنفيذ لتعلل إدارة ومحاميى الشركة بأن الحكم يتضمن التنفيذ لاثنين فقط، ولابد من حصول الباقين على أحكام منفصلة وتبع ذلك إعلان العمال عن الدخول فى إضراب عن الطعام، وتمكن الأمن من إقناعهم بتعليقه لحين مقابلة مستشار التنفيذ، الذى أكد ما طلبته الشركة فى مفاجأة للعاملين الذين أبدوا استياءهم من ذلك قائلين له (الكلام ده جديد على مسامعنا ولماذا لم تخبرنا به يوم جئنا لتسليمك الحكم وتحديد موعد التنفيذ)، ولجأ العاملون إلى المحافظ المستشار محمد سليم فكلف مدير عام القوى العاملة بعقد لقاء مع إدارة المصنع، لكن وزيرة القوى العاملة طلبت من مدير القوى العاملة دعوة أطراف المشكلة للقائها صباح اليوم الثلاثاء.