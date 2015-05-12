"القوى العاملة" تبحث تنفيذ حكم عودة عمال معاش أسمنت بنى سويف

استجابة لما نشره "اليوم السابع" حول معوقات تنفيذ حكم عودة عمال المعاش المبكر بمصنع أسمنت بنى سويف (تيتان) إلى عملهم وصرف مستحقاتهم من تاريخ خروجهم، قررت ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة عقد لقاء صباح اليوم الثلاثاء بمكتبها يضم ممثلى العمال مدحت عبد الفتاح وعليوة عبد اللطيف ومحاميهم وائل حمدى، ومسئولى إدارة شركة (تيتان) فى حضور مدير عام القوى العاملة ببنى سويف سيد الشرقاوى لبحث معوقات تنفيذ الحكم والاستماع إلى آراء الأطراف المعنية للوصول إلى حل نهائى للمشكلة.

كان القضاء الإدارى قد أصدر حكماً بعودة 423 عاملاً من المحالين للمعاش المبكر بالمصنع وصرف مستحقاتهم.

وحددت دائرة التنفيذ بمحكمة بنى سويف الرابع من مايو الحالى موعدا لتنفيذ الحكم، وذهب ممثلو العمال ومحاموهم ومُحضر التنفيذ إلى مقر المصنع بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، وفشلوا فى التنفيذ لتعلل إدارة ومحاميى الشركة بأن الحكم يتضمن التنفيذ لاثنين فقط، ولابد من حصول الباقين على أحكام منفصلة وتبع ذلك إعلان العمال عن الدخول فى إضراب عن الطعام، وتمكن الأمن من إقناعهم بتعليقه لحين مقابلة مستشار التنفيذ، الذى أكد ما طلبته الشركة فى مفاجأة للعاملين الذين أبدوا استياءهم من ذلك قائلين له (الكلام ده جديد على مسامعنا ولماذا لم تخبرنا به يوم جئنا لتسليمك الحكم وتحديد موعد التنفيذ)، ولجأ العاملون إلى المحافظ المستشار محمد سليم فكلف مدير عام القوى العاملة بعقد لقاء مع إدارة المصنع، لكن وزيرة القوى العاملة طلبت من مدير القوى العاملة دعوة أطراف المشكلة للقائها صباح اليوم الثلاثاء.