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"مركز النديم" يطالب المانحين ورجال الأعمال بإحياء مبادرة تأهيل السجناء

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"مركز النديم" يطالب المانحين ورجال الأعمال بإحياء مبادرة تأهيل السجناء "مركز النديم" يطالب المانحين ورجال الأعمال بإحياء مبادرة تأهيل السجناء
طالب الدكتور أكرم فوزى المدير التنفيذى لمؤسسة النديم للتنمية الجهات المانحة ورجال الأعمال ومؤسسات الدولة بالتعاون من أجل إحياء مبادرة "فرصة ثانية" للرعاية اللاحقة للسجناء حتى لا يعود السجين إلى عالم الجريمة مرة أخرى، مطالبا بتأهيل السجناء قبل الإفراج عنهم بـ6 أشهر وتدربيهم على الحرف الصناعية والمخبوزات والعديد من الحرف ومحو الأمية لهم.

وأشار فوزى إلى أن مؤسسة ساويرس الاجتماعية قامت بتأهيل المئات من السجناء المفرج عنهم بالتعاون مع مؤسسة النديم للتنمية فى المنيا، وتدريبهم على الحرف اليدوية وصناعة الجلود والتفصيل.

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