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هل سيشهد العالم سيندي كروفورد جديدة؟

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الإثنين 11-05-2015 16:56

اصطحبت عارضة الأزياء العالمية Cindy Crawford في العرض الأول لفيلم Tomorrowland عائلتها المؤلفة من زوجها Rande Gerber وابنها Presley وابنتها Kaia، وساروا سوياً على السجادة الحمراء.
واستطاعت Kaia، البالغة من العمر 13 عاماً، أن تخطف الأضواء من والدتها البالغة من العمر 49 عاماً.
وقد ظهر أنّ الابنة ورثت ملامح والدتها، في وقتٍ ظهرت Kaia بإطلالة شبيهة بإطلالة والدتها من حيث تسريحة الشعر وارتداء الجينز.
وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن Cindy Crawford بدأت بالفعل تدرّب ابنتها على القيام بالخطوة الأولى نحو امتهان عرض الأزياء، كما فعلت هي منذ 30 عاماً.

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