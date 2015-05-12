شمس وعبد الله بالخير يتنافسان مع أريام بكرة القدم

دبي- صباح جميل/ تصوير – باسل حموي

أقيمت مباراة كرة قدم بين النجوم تخللها المنافسة والضحك والمزاح التي أقامها مركز راشد للمعاقين ضمن "مهرجان راشد الرياضي"، حيث شارك فيها عدد من النجوم والإعلاميين وشخصيات مهمة، وذلك في نادي النصر الرياضي بصالة راشد بن حمدان في دبي.

قدم المهرجان الإعلامي نورالدين اليوسف، مرحباً بالحضور قائلاً: نرحب بكم في نادي النصر الرياضي الذي يستضيف اليوم ختام مهرجان راشد الرياضي السنوي، الذي يهدف إلى منح الطلبة المعاقين فرصة الاندماج مع مجتمعات الأسوياء بكفاءة وجدارة.

افتتح المهرجان بالسلام الوطني ثم حفل الافتتاح الرسمي، وبعدها قدم الطلبة استعراضات أدهشت الحضور.

وبعد الافتتاح انطلقت مباراة كرة القدم من شوطين مدة كل شوط 10 دقائق بينهما استراحة لمدة 5 دقائق، وقد انقسم النجوم إلى فريقين فريق اللون الأحمر وقاده الإعلامي خالد الشاعر والذي كان يشارك فيه عبد الله بالخير، شمس، أميرة الفضل، المخرج ياسر الياسري، ميساء مغربي وشخصيات أخرى؛ أما الفريق الأزرق بقيادة محمد راشد بن غدير فكان مكوناً من أريام، ود.مجد ناجي، والشاعر علي الخوار، ولفيف من الشخصيات وكانت سيدة الأعمال حكمت الكيتوب هي الحكم للمباراة، ومن الملاحظ أن شمس هي كانت أكثر عنصر فعال ونشط في الملعب والجميع أشادوا لها بالاحترافية في لعبة كرة القدم، بينما كانت أريام تحاول منافستها قائلة لـ"سيدتي": لأنها كانت تستحوذ على الكرة كنت أحاول الحصول على الكرة منها.

وبعد استراحة من انتهاء لعبة كرة القدم شارك النجوم أطفال مركز راشد في لعبة كرة السلة وهم يجلسون على مقاعد المعاقين، فكانت ممارسة الأهداف صعبة جداً حيث كانت المقاعد تقيد حركاتهم. وأكمل اليوم الرياضي بين لعب وجد وحب، وانتهى بتكريم النجوم بعدما غنى عبد الله بالخير موالاً وسط الملعب قائلاً "أنا نصراوي وأغني للنصر" فصفق له الحضور، بعدها أخذ النجوم يلتقطون صوراً تذكارية وكل واحد يكيد الآخر بلعبته وبأهدافه فكانت الأجواء مرحة.

المزيد من التفاصيل والكواليس قريباً في مجلة "سيدتي".