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بالفيديو الممثلة تؤكد: لست رجلاً وبسمة وهبة ترد: أنت كاذبة

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بالفيديو الممثلة تؤكد: لست رجلاً وبسمة وهبة ترد: أنت كاذبة بالفيديو الممثلة تؤكد: لست رجلاً وبسمة وهبة ترد: أنت كاذبة

الإثنين 11-05-2015 17:19

أبدت الفنانة اللبنانية رغد سلامة استغرابها ممن أسمتهم أعداء النجاح الذين أخافهم نجاحها، فشنّوا حملة تشويه سمعة ضدّها وقالوا إنها متحوّلة جنسياً، وأنها كانت في الأساس رجلاً وأجرت عملية تحويل جنس، وقالت إنهم اتصلوا ببعض المنتجين ليشوهوا سمعتها.
واعتبرت رغد أنّ جمالها أضرّها إذ اعتبرها كثيرون دخيلةً على الفن، خصوصاً أنّ بعضهم يعمل في الفنّ منذ سنوات طويلة وهي لم تكمل عامها الأوّل بعد، وأكّدت استعدادها للخضوع للكشف الطبي في ليتأكد الجميع من كلامها، ومن أنها لم تخضع لعملية تحويل جنسي.
تصريحات رغد جاءت في برنامج "هي مش فوضى" مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة على قناة ten.
بسمة وهبة عادت وفي فقرة لاحقة، وهاجمت رغد مؤكدة أنها طلبت منها أن تقدّم تحاليل تثبت أنها أنثى وليست متحوّلة جنسياً، وقالت إنها أعطتها اسم طبيب في مصر ليساعدها إلا أنها تحجّجت بأنها موجودة خارج مصر وتحديداً في باريس، فأقترحت عليها بسمة اسم طبيب تعرفه لتذهب إليه في باريس ليجري لها التحليل في حينه، لكن عادت رغد لتراوغ وتقول إنها في بيروت، فأعادت عليها بسمة الكلام نفسه وقالت إنها تعرف طبيباً في بيروت لتقول لها رغد إنها في جنوب لبنان وليست في بيروت.
بسمة وصفت رغد بالكاذبة وقالت إنه كان حرياً بها أن تجري التحاليل بدل كل هذا اللف والدوران.

رغد سلامة تؤكد: لست رجلاً

بسمة وهبة تتهم رغد سلامة بالكذب

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