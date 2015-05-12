أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Blake Lively تنضم الى فيلم Woody Allen المقبل

Google+ Print
Blake Lively تنضم الى فيلم Woody Allen المقبل Blake Lively تنضم الى فيلم Woody Allen المقبل

الإثنين 11-05-2015 21:25

كشف المخرج المخضرم Woody Allen عن اختياره الممثلة Blake Lively لتأدية إحدى شخصيات فيلمه المقبل الذي ما زال دون عنوان، وبهذا الخبر تنضم الممثلة الى Bruce Willis و Jesse Eisenberg و Kristen Stewart الذين وافقوا سابقاً على المشاركة فيه. في المقابل، من يتابع جيّداً الممثل والمخرج Woody Allen يعرف تماماً أنه لم يكشف يوماً عن قصة أي فيلم كتب له السيناريو وأخرجه قبل الانتهاء من تصويره وهذا واضح في العقد الذي أبرمه مع المنتجين Stephen Tenenbaum و Letty Arsonson و Edward Walson. يذكر أن الفيلم الجديد للمخرج Woody Allen سيتم افتتاحه هذا الشهر في مهرجان Cannes السينمائي الدولي وهو من بطولة Emma Stone و Joaquin Phoenix وقد حدد موعد إطلاقه في الصالات العالمية في 24 يوليو المقبل. أما الممثلة Blake Lively فنشاهدها حالياً في الصالات العربية في فيلم The Age of Adaline وتستعد حالياً لتصوير فيلمها المقبل All I See Is You تحت إدارة المخرج Marc Forster.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي