Blake Lively تنضم الى فيلم Woody Allen المقبل

كشف المخرج المخضرم Woody Allen عن اختياره الممثلة Blake Lively لتأدية إحدى شخصيات فيلمه المقبل الذي ما زال دون عنوان، وبهذا الخبر تنضم الممثلة الى Bruce Willis و Jesse Eisenberg و Kristen Stewart الذين وافقوا سابقاً على المشاركة فيه. في المقابل، من يتابع جيّداً الممثل والمخرج Woody Allen يعرف تماماً أنه لم يكشف يوماً عن قصة أي فيلم كتب له السيناريو وأخرجه قبل الانتهاء من تصويره وهذا واضح في العقد الذي أبرمه مع المنتجين Stephen Tenenbaum و Letty Arsonson و Edward Walson. يذكر أن الفيلم الجديد للمخرج Woody Allen سيتم افتتاحه هذا الشهر في مهرجان Cannes السينمائي الدولي وهو من بطولة Emma Stone و Joaquin Phoenix وقد حدد موعد إطلاقه في الصالات العالمية في 24 يوليو المقبل. أما الممثلة Blake Lively فنشاهدها حالياً في الصالات العربية في فيلم The Age of Adaline وتستعد حالياً لتصوير فيلمها المقبل All I See Is You تحت إدارة المخرج Marc Forster.