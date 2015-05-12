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فيديو لسعد المجرد وميساء مغربي يثير الجدل والأخيرة تردّ

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فيديو لسعد المجرد وميساء مغربي يثير الجدل والأخيرة تردّ فيديو لسعد المجرد وميساء مغربي يثير الجدل والأخيرة تردّ

الإثنين 11-05-2015 18:47

انتشر في الأيام الأخيرة الماضية يجمع الفنان سعد المجرد والفنانة ميساء مغربي في إحدى الحفلات الخاصّة، ما أثار العديد من الانتقادات والتعليقات السلبية، كما طرح التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما، خصوصاً بعد ظهورهما في الفيديو بشكل وصفه الكثيرون بـ"الحميميّ". لكن البعض الآخر اعتبر أنّ تصرّفاتهما عادية، بالنظر إلى صداقتهما القويّة.

 

وفي نفس السياق، قالت ميساء مغربي في إحدى التصريحات الإعلامية إنّها تستغرب الانتقادات الكثيرة التي تلقتها بعد انتشار الفيديو، وأضافت أنّ الفيديو تمّ تصويره في عيد ميلاد صديقتهما المشتركة، مصمّمة الأزياء هويدا بريدي.

 

وعن احتضانها للفنان سعد المجرد، قالت ميساء: "بالفعل احتضنته، لكن ذلك كان لإخباره بأنّ صوتي كان مرهقاً ولا أستطيع الغناء، وحينها تعلّق فستاني بحزام المجرد، بحضور الكثير من الأصدقاء"، ثمّ أضافت: "أنا أعتبر سعد بمثابة أخ لي، وهو صديق قديم ومقرّب لزوجي وللعائلة، وأعرفه قبل أن يُصبح مشهوراً"  .

 

واعتبرت الفنانة المغربية نفسها إنسانة واضحة وصريحة، وأكدت: "حركاتي محترمة ولا تدلّ على أيّ قلة أدب، وسيرتي طيبة لدى كلّ من يعرفني في الوسط الفني وحتى خارجه، إلا أنّ البعض يحاولون دوماَ الاصطياد في الماء العكر"، مضيفةً: "الغريب أن هناك فنانات يتصرفن بطريقة فاضحة ومشينة، وتنتشر لهن مقاطع فيديو وصور في مختلف المواقع، لكنها تمر مرور الكرام".

 

شاهدوا فيديو سعد المجرد وميساء المغربي

 

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