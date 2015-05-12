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جينيفر لوبيز تعقد مؤتمراً صحافياً في المغرب نهاية الشهر

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الثلاثاء 12-05-2015 01:03

بات من المؤكد أن النجمة العالمية Jennifer Lopez ستشارك في إحياء حفلة غنائية ضمن ليالي مهرجان موازين الدولي "مغرب الثقافات" في الدورة الـ14، التي تقام في الفترة الممتدّة من 29 مايو إلى 6 يونيو بمدينة الرباط.

وقررت النجمة بالاتفاق مع إدارة المهرجان إقامة مؤتمر صحافي لحفلتها الغنائية في الليلة التي تسبق الحفلة.

وكانت Jennifer اشترطت مجموعة من المطالب للموافقة على المشاركة في هذا المهرجان، كان أوّلها إحياء حفل الافتتاح في يوم 29 مايو الجاري على مسرح السويسي، وهو المكان المقابل لفندق سوفيتيل الذي ستقيم فيه.

كما طلبت أيضاً مرافقة صديقها الراقص Casper Smart لها في هذه الرحلة، حيث سيشاركها الاستعراضات التي ستقدّمها في الحفلة، خصوصاً في أغنية dance again.

يذكر أن Jennifer Lopez لن تكون النجمة العالمية الوحيدة في مهرجان موازين، حيث يشارك أيضاً النجم العالمي Usher في فعاليات المهرجان بحفل على منصّة السويسي المخصصة للحفلات الغربية، في يوم الجمعة، في الـ5 من يونيو المقبل.

 

 

 

 

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