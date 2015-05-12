تأجيل محاكمة روسية متهمة بالدعارة والتحريض على الفسق بالدقى

قررت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حازم حشاد، وسكرتارية علاء إبراهيم ومحمد حلمى، تأجيل محاكمة سائحة روسية الجنسية لاتهامها بممارسة الدعارة والإعلان على الفسق من خلال شبكات الإنترنت لجلسة 12 مايو المقبل.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ألقت القبض على السائحة "مارينا فلاميا فلانيا" روسية الجنسية، لاتهامها بممارسة الدعارة، والتحريض على الفسق والإعلان من خلال إنشاء صفحة لها على مواقع التواصل الاجتماعى للتواصل مع راغبى المتعة الحرام.

وبالقبض عليها وتحرير محضر لها أمرت النيابة بحبسها على ذمة القضية، وإحالتها إلى المحكمة فى الدعوى التى حملت رقم 5262 لسنة 2015 جنح الدقى، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم بتأجيل القضية.