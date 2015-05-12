القبض على 7 أشخاص للتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم فى الأقصر

ألقى ضباط شرطة السياحة والآثار بالأقصر، القبض على 7 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم، بقرية النواصر بمركز إسنا جنوب المحافظة.

وتلقى العميد أحمد عبد الخالق مفتش مباحث السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد، إخطارًا بالواقعة من العقيد خالد الشريف رئيس مباحث السياحة والآثار بالأقصر.

وكانت قد وردت معلومات لدى الرائد حسن عبد الموجود معاون المباحث، تفيد أن المدعو "محمد.ر.ج"، 22 سنة، نجار مسلح ومقيم بالنجوع بحرى بقرية النواصر بإسنا، ويقوم بالحفر خلسة داخل منزله للتنقيب عن الآثار.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت قوة من مباحث السياحة والآثار بقياده المقدم زكريا عيسوى رئيس مباحث الآثار بالأقصر بمداهمة منزل المأذون، وبتفتيشه بمشاركة الرائد عصام القاضى رئيس مباحث السياحة والآثار بإسنا، تم إلقاء القبض على صاحب المنزل أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار بمشاركة كل من "السيد.ر.ج"، شقيق صاحب المنزل، 21 سنة، نجار مسلح ومقيم ذات الناحية، و"محمد.ا.ا"، 34 سنة صاحب مكتب مقاولات ومقيم طفنيس بإسنا، و"محمود.ع.ا"، 29 سنة عامل، ومقيم اصفون المطاعنة بإسنا، و"أحمد. ع.ا"، 34 سنة عامل ومقيم طفنيس، و"السيد. ع. م"، 33 سنة عامل ومقيم طفنيس، و"حجاج.م.ع"، 39 سنة عامل ومقيم طفنيس.

ووجدت القوات حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 11 مترًا تنتهى بسرداب من الناحية الشمالية طوله 3 أمتار، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر، والتحفظ على المنزل، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات.