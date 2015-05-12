حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/5/12

من الصعب إرضاء مواليد برج العذراء بسهولة وفهم كثيرو الانتقاد للمحيطين بهم، وعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم فتقول خبيرة الأبراج نجلاء قبانى: اليوم يعد السعادة الكبيرة التى لم تتوقعها منذ فترة كبيرة، استغل الفرصة وعيد حساباتك فى كل الأمور العالقة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>اليوم سيشهد مرورك بمحطات مهمة وهم على اأةرجح إيجابية جدًا والتى تجعلك تنسى أمورك الشخصية بأوضاع مهنية أو تطورات مالية تحصل فى هذا اليوم، وهو فرصة جيدة لاستعادة أموال قديمة تساعدك على حل عدد من المشكلات المالية التى قد مررت بها سابقًا.
>بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، ويجب أن تحاول أن تمنح نفسك وقتًا أطول، وهذا يساعدك على تخطى ذلك.
توقع نجلاء قبانى لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>اليوم سيشهد مرورك بمحطات مهمة وهم على اأةرجح إيجابية جدًا والتى تجعلك تنسى أمورك الشخصية بأوضاع مهنية أو تطورات مالية تحصل فى هذا اليوم، وهو فرصة جيدة لاستعادة أموال قديمة تساعدك على حل عدد من المشكلات المالية التى قد مررت بها سابقًا.
على مستوى الحياة العاطفية
>بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، ويجب أن تحاول أن تمنح نفسك وقتًا أطول، وهذا يساعدك على تخطى ذلك.