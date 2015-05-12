حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/5/12

هم مصدر السعادة ويتمتعون بالصدق ويمثلون مصدر أمان لغيرهم، أما عن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، رغم المشكلات التى عانيت منها الفترة الماضية كثيرًا من المشكلات والتى جعلتك تتعرض للضغط النفسى والعصبى، إلا أن اليوم ستتغير حياتك إلى الأفضل. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>اليوم ستتخلص من ضغوط قليلة من العمل، وعليك أخذ عدد من الأيام كإجازة والسفر إلى مكان هادئ ويفضل الشواطئ حتى تعيد تنظم أوراقك. توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>رغم المشكلات التى تواجهها إلا أنك على المستوى العاطفى تشهد استقرارًا إلى حد ما، خصوصًا أن شريك الحياة يعانى من بعض المشكلات الطارئة على مستوى العمل إلا أنك قادر على مساعدته فى تجاوزها.

شبكةعيونالإخبارية

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