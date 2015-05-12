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حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/5/12

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حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/5/12 حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/5/12
يجيد مولود برج الأسد تنظيم الأعمال وتوزيعها على الآخرين بصورة تحفظ له حق معالجة القضايا الأساسية دون القضايا الهامشية أو التى لا طائل منها، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء، وتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم هو الأسوأ بالنسبة لأصحاب برج الأسد لعدم الاستقرار الذى يحدث فى كل حياتك.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>أخبار سيئة تتوافد عليك، وكل ما عليك فعله هو ضبط النفس والتخلى عن بعض الأفكار التى تورد فى ذهنك نتيجة المشكلات التى تحيط به فى العمل.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>تتعكر الحياة بينك وبين من تحب، ونتيجة كثرة المشكلات فى العمل قد يصل بك الأمر للابتعاد عن حبيبك لتقليل الضغوط التى تحيط بك من كل الاتجاهات، وهو الأمر الذى يثير غضب الطرف الثانى لأنه يريد أن يقف بجانبك.
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مصر 365

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