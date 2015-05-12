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حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/5/12

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حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/5/12 حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/5/12
امرأة الحوت رقيقة مسالمة تشعر الآخرين بأنها شاطئ الأمان وواحة السكينة، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأبراج كما توضحها لنا خبير الأبراج جاكلين عقيقى، سيحظى أصحاب بدعم مجموعة من الكواكب يساعدهم فى حياتهم العاطفية والمهنية.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية


>ستكون أكثر تركيزًا على الجانب المهنى الخاص بك، فلا تتردد فى إعادة حساباتك لتفادى الوقوع فى أخطاء الماضى، حاول استغلال كل الفرص المتاحة كما ينبغى لتتمكن من تحقيق أهدافك والإقدام فى حياتك المهنية.

توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>حاول أن تسعى جاهدًا لإرضاء الحبيب والحفاظ على استقرارك وتوازنك العائلى، لأن شريك حياتك وقف بجانبك كثيرًا فى الأوقات الصعبة التى مرت عليك من قبل.
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