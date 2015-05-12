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حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/5/12

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حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/5/12 حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/5/12
العمل المناسب لهم أن يكونوا مخترعين، سياسين، كتابا، علماء، رواد فضاء، فنانيين، منجمين، أما عن حظ ليوم الثلاثاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، يعتبر يومًا سيئًا بالنسبة لأصحاب هذا البرج وتنقلب فيه الأوضاع ضدك وتصبح محط أنظار الزملاء.

توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية


>هناك أسرار ستكشف لك فى هذا اليوم تفضل أن تخفيها عمن يحيطون بك وهو ما يجعل يومك ينقلب ضدك، وهذه الأسرار التى قلبت اليوم بالنسبة لك قام بها المقربون منك ولكن عليك أن تفكر بهدوء ولا تبتعد عنهم ولكن عليك الهدوء بعض الشىء.

توقعات جاكلين لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بعد تعرف شريك حياتك على الأسرار التى وصلت لها ليقترب منك أكثر ويساعدك على تخطى هذه المشكلات.
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مصر 365

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