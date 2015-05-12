حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/5/12

يصل الهدوء عند برج الثور فى بعض الأحيان إلى البطء فى التفكير، وهو ما يجعل البعض ينظر إليه على أنه بارد الشعور وعديم العاطفة، أما بخصوص حظ مواليد هذا البرج ليوم الثلاثاء، تتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى ستنجح أفكارك الجديدة التى تقوم بتنفيذها فى عملك. توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور على المستوى المهنى

>تشعر فى هذا اليوم بتكدس الأخبار السعيدة فى عملك، نتيجة أفكارك الجديدة التى تعمل عليها بشكل مثالى، ولكن احذر المجازفات فأنت قليل الحظ هذه الفترة. نصيحة جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحمل فى هذا اليوم

>تبدو عجلة السعادة ستنتقل معك فى كل حياتك فاتخذ قرارات تفيدك فى حياتك فى المستقبل وتقلل الضغوط عليك.

شبكةعيونالإخبارية

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