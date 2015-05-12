لو عندك نزيف أوقفه بالفلفل الحلو فى 10 ثوانٍ

كثير منًا قد يتعرض إلى قطع أو خدش فى الجسم، ولا نستطيع وقف النزيف، فنأخذ منديلاً أو قطعة قماش ونضغط بها على الجرح بقوة ولكن قد لا يأتى هذا الفعل بنتيجة، لكن هناك علاج طبيعى مذهل يوقف النزيف فورًا.

حيث كشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن أن مسحوق الفلفل الحلو له قدرة فائقة على وقف النزيف فى غضون 10 ثوانٍ فقط.

وأوضح الخبراء أن مسحوق الطين هو أفضل شىء لوقف النزيف، ولكن إذا لم يوجد فى متناول اليد، فيمكن استخدام مسحوق الفلفل الحلو، وليس الحار.

وأكد الخبراء أن مسحوق الفلفل الحلو له قدرة فائقة على وقف نزيف الأنف، بالإضافة إلى قدرته على وقف النزيف الشريانى فى غضون ثوانٍ قليلة.

وأضاف الخبراء أن كل ما عليك القيام به هو رش بعض من مسحوق الفلفل الحلو على الجرح مع الضغط عليه بمنديل ورقى، ثم يترك ليجف.