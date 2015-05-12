الصحفى محمد فهمى:المرشد وأبو إسماعيل خدونى بالأحضان ومساجين بايعوا داعش

قال محمد فهمى الصحفى، الذى تم إخلاء سبيله فى قضية خلية الماريوت، إنه التقى مرشد الإخوان محمد بديع وكذلك حازم أبو إسماعيل وقابلاه بالأحضان، مضيفاً أنه داخل السجن يجرى مناقشات مع قيادات الإخوان فيما يشبه برامج التوك شو يوميا الساعة الثامنة مساء.

وكشف "فهمى"، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، عن أنه فى إحدى الجلسات سرد عصام الحداد القيادى بالجماعة لقاءه مع الرئيس الأمريكى أوباما والذى استغرق 45 دقيقة، حيث طلب من أوباما نصائح عن كيفية التحكم الديمقراطى بالقوات المسلحة، كما أن أوباما أثنى على النظام فى تركيا فى إتاحة التحاور مع الحكومة هناك، ويريد تولى الإخوان الحكم –وقتها- كما ينظر أوباما إلى الإخوان بأنهم يمثلون الإسلام السياسى الوسطى، على حد قوله.

وأشار "فهمى"، إلى أن أبو إسماعيل رجل محبوب فى السجون، لما له من قدرة على الإقناع، مضيفاً أن كثيرا من محبيه بالسجون فكرهم داعشى، حيث بايعوا التنظيم الإرهابى.

ولفت محمد فهمى، إلى أنه تم كتابة مصالحة الإخوان قبل الانتخابات الرئاسية، التى فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم التوقيع عليها من قبل خيرت الشاطر فى سجن العقرب، وتم إرسالها إلى أمريكا ولم ترسل لجهات مصرية.

من ناحية أخرى ناشد الصحفى محمد فهمى الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستعادة الجنسية المصرية له مرة أخرى.

وأوضح أنه دفع تكاليف كل المحامين الذين قاموا بالدفاع عنه إلا أن قناة الجزيرة لم ترد له إلا 15 % فقط من التكلفة، مؤكداً أنه منذ أول يوم فى القضية رفض محامى القناة.

وأضاف أنه تألم بسبب تخليه عن الجنسية المصرية، موضحاً أن جهاز بالدولة نصحه بالتنازل عن الجنسية لحل القضية، لكنه يبحث حالياً استردادها بالطرق القانونية.

وذكر محمد فهمى أن لديه عاهة مستديمة فى ذراعه بسبب الوضع فى السجن والترحيلات، مطالباً القناة بتعويض من قناة الجزيرة عن الأضرار التى تسببت فيها له والكثير من الصحفيين.

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