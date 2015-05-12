أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مدير الكلية الحربية: رفض الطالب الذى لا يحمل نوعًا من التدين السمح

Google+ Print
مدير الكلية الحربية: رفض الطالب الذى لا يحمل نوعًا من التدين السمح مدير الكلية الحربية: رفض الطالب الذى لا يحمل نوعًا من التدين السمح
قال اللواء أركان حرب عصمت مراد، مدير الكلية الحربية، إنه يبحث فى كشف الهيئة عن الطالب الذى يستطيع حمل اسم ، ولا يبحث عن ابن من هو، سواء كان فلاحًا أو طبيبًا أو مهندسًا او ابن ضابط بالقوات المسلحة، موضحًا أن جد أحد شهداء الكلية الحربية بحادث كفر الشيخ، قال فى كلمة لطلاب الكلية أثناء تواجده معهم، "ما تخافوش ولو عندى ألف ابن هدخلهم الكلية الحربية".

وأضاف اللواء مراد، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر" على فضائية "mbc مصر"، أن الطالب الذى لا يوجد لديه نوع من الاستقرار الدينى البسيط السمح يتم رفض قبوله بالكلية، لاسيما أن الإنسان عندما يتحدث فى حواره يعطى لمن أمامه الانطباع الذى يدور فى ذهنه، موضحًا أن بعض الطلبة يعملون على خداع مختبريهم داخل الكلية، لكنه يتم كشفهم نظرًا لخبرتهم فى "تشريح" شخصية الطالب أثناء الاختبار.

وأوضح مدير الكلية الحربية، أن الكلية تقبل جميع الطلاب الناجحين من شمال وجنوب سيناء، ولا فرق بين أبناء الوطن جميعًا، لاسيما أنهم يعرفون الظروف الصعبة التى يعيشها أبناء سيناء، سواء كانت تعليمية أو طبية، قائلاً "واجب علينا من باب المساواة أن نقبلهم، لأن إحنا محتاجين اللى دافع عن سيناء أو اللى يكون من أبنائها".


>- بالفيديو.. يوم من تدريبات طلبة الكلية الحربية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: البدرى والمعلم .. مواجهة خاصة جداً

ستاد مصر: البدرى والمعلم .. مواجهة خاصة جداً

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية

ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى

ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت