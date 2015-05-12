مدير الكلية الحربية: رفض الطالب الذى لا يحمل نوعًا من التدين السمح

قال اللواء أركان حرب عصمت مراد، مدير الكلية الحربية، إنه يبحث فى كشف الهيئة عن الطالب الذى يستطيع حمل اسم مصر ، ولا يبحث عن ابن من هو، سواء كان فلاحًا أو طبيبًا أو مهندسًا او ابن ضابط بالقوات المسلحة، موضحًا أن جد أحد شهداء الكلية الحربية بحادث كفر الشيخ، قال فى كلمة لطلاب الكلية أثناء تواجده معهم، "ما تخافوش ولو عندى ألف ابن هدخلهم الكلية الحربية".

وأضاف اللواء مراد، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر" على فضائية "mbc مصر"، أن الطالب الذى لا يوجد لديه نوع من الاستقرار الدينى البسيط السمح يتم رفض قبوله بالكلية، لاسيما أن الإنسان عندما يتحدث فى حواره يعطى لمن أمامه الانطباع الذى يدور فى ذهنه، موضحًا أن بعض الطلبة يعملون على خداع مختبريهم داخل الكلية، لكنه يتم كشفهم نظرًا لخبرتهم فى "تشريح" شخصية الطالب أثناء الاختبار.

وأوضح مدير الكلية الحربية، أن الكلية تقبل جميع الطلاب الناجحين من شمال وجنوب سيناء، ولا فرق بين أبناء الوطن جميعًا، لاسيما أنهم يعرفون الظروف الصعبة التى يعيشها أبناء سيناء، سواء كانت تعليمية أو طبية، قائلاً "واجب علينا من باب المساواة أن نقبلهم، لأن إحنا محتاجين اللى دافع عن سيناء أو اللى يكون من أبنائها".

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