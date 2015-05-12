اللواء عصمت مراد: الكلية الحربية ليست مكانا لتحقيق الثراء والمجد الشخصى

قال اللواء أركان حرب عصمت مراد، مدير الكلية الحربية، إن الطالب فى بداية التحاقه بالكلية لا يعلم عن العسكرية شيئا، لكنه يتمنى أن يصبح ضابطا أو ينال الشهادة، موضحا أن الطالب عندما يحلق شعره يشعر بأنه تنازل عن جزء كبير من مدنيته وأصبح فردا عسكريا.

وعبر مراد خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر" على فضائية "mbc"، عن سعادته أثناء استقبال الطلاب الجدد، موضحا أنه من باب الأمانة تكون الكلية الحربية أمينة مع طلابها وتذكرهم بأن هذا المكان ليس لتحقيق آماله الشخصية، مضيفاً "بنقوله كنت بتحلم وأنت صغير تكون ضابط، لكن اعرف أن الموضوع ده إنك هتعطى فقط، وهتاخد مرتب يكفيلك احتياجاتك الأساسية، لكن مش مكان للثراء وتحقيق مجد شخصى".

وأوضح مدير الكلية الحربية، أن الطالب يقسم داخل الكلية بأن ينضبط ويحقق كل المهام بشرف، ويكون أمامه شيئان فقط هما النصر ثم الشهادة، موضحا أن اللواء أركان حرب خالد مصطفى، أحد مصابى العملية الإرهابية بكرم القواديس، الذى تعرض لإصابة بحنجرته وفقدان كل الحبال الصوتيه بسبب شظية، أتى إلى الكلية الحربية قبل الحادث بثلاثة أيام لإلقائه محاضرة على الطلاب، وقال لهم: "أوعوا تخافوا من الشهادة، وأنتم مشروع شهيد بس فى الحق".