جامعة القاهرة تسلم اليوم الدكتوراه الفخرية لسلطان القاسمى حاكم الشارقة

تسلم جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، شهادة الدكتوراه الفخرية للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور لفيف من كبار رجال الدولة فى مصر والسفراء العرب والعلماء والمفكِّرين وأساتذة الجامعة.

وتعرض جامعة القاهرة فى بداية الحفل، بعد استهلاله بالقرآن الكريم والسلام الجمهورى لمصر والإمارات الشقيقة، فيلما وثائقيا عن تاريخ الدكتوراه الفخرية والحاصلين عليها، ثم يلقى الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، كلمة تتضمن حيثيات منح الدكتوراه الفخرية للشيخ سلطان بن محمد القاسمى، وتبدأ مراسم منح الدكتوراه الفخرية مع ارتداء الشيخ سلطان لروب التكريم وتسليمه الشهادة الفخرية بحضور شخصيات عامة مصرية وعربية على رأسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

وأكد فتحى عباس، المستشار الإعلامى لرئيس جامعة القاهرة، أنه من المقرر أن يلقى الشيخ سلطان القاسمى محاضرة تذكارية يروى خلالها علاقته بجامعة القاهرة والعلاقات المصرية الإماراتية والعلاقات العربية العربية، وأنه سينتقل بصحبة رئيس الجامعة والنواب لكلية الزراعة وأنه سيعقد لقاء مفتوحا مع الأساتذة وزملائه فى الدراسة وعدد من أساتذة الكلية بمكتبة كلية الزراعة، باعتباره أحد خريجيها.

وكان مجلس جامعة القاهرة، وافق على منح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة الدكتوراه الفخرية، وهو أحد خريجى كلية الزراعة بالجامعة، حيث استعرض مجلس الجامعة كل معايير منح الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة والسيرة الذاتية لحاكم الشارقة، وإسهاماته البارزة فى المجالات الثقافية على المستوى العربى والخدمات التى قدمها للجامعة.

وكان "القاسمى" قد تبرع لاستكمال إنشاء المكتبة المركزية الجديدة بالجامعة، وإنشاء مركز المعلومات ومبنى المعامل بكلية الزراعة، وترميم مبنى كلية الهندسة الذى تعرض للحرق خلال فض اعتصام النهضة، وكرمته جامعة القاهرة عام 2008 فى احتفاليتها بالمئوية الأولى، وهو حاصل على العديد من الجوائز العالمية والأوسمة وتم إهداؤه الدكتوراه الفخرية من جامعات عديدة فى أوروبا، وله مجموعة كبيرة من المؤلفات والأعمال الأدبية، ويشغل القاسمى منصب رئيس الجامعة الأمريكية بالشارقة والرئيس الفخرى للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- 12 مايو.. جامعة القاهرة تمنح الدكتوراه الفخرية لحاكم الشارقة

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