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أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس

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أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس
عبرت قناة السويس، أمس الاثنين، سفينة الحاويات البنمية العملاقة أوسكار- والتى تعد الأكبر فى العالم- قادمة من إندونيسيا فى طريقها لميناء الجزائر.

وقال مصدر ملاحى مسئول بهيئة قناة السويس لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالإسماعيلية: إن سفينة الحاويات العملاقة أوسكار التى ترفع علم بنما، عبرت القناة قادمة من البحر الأحمر فى طريقها للبحر المتوسط ضمن قافلة الجنوب وهى تحمل على متنها 19 ألفا و244 حاوية بحمولة إجمالية 200 ألف طن.

وتابع المصدر أن قاطرة عملاقة تابعة لهيئة قناة السويس قد صاحبت السفينة خلال رحلة عبورها للقناة التى استغرقت قرابة 12 ساعة متصلة تحسبا لحالات الطوارئ.

ويشار إلى أن السفينة العملاقة أوسكار قد تم تدشينها خلال شهر مارس الماضى بورش تصنيع السفن بشركة دايوا الشهيرة وتكلفت قرابة 140 مليون دولار.

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