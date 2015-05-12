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محافظ سوهاج يقيل مدير مكتب تموين المنشأة بسبب غياب الموظفين عن العمل

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محافظ سوهاج يقيل مدير مكتب تموين المنشأة بسبب غياب الموظفين عن العمل محافظ سوهاج يقيل مدير مكتب تموين المنشأة بسبب غياب الموظفين عن العمل
قام الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بجولة تفقدية بمدينة المنشأة، يرافقه وكلاء الوزارات وشرطة المرافق والمرور، حيث تفقد المحافظ شوارع وأسواق المدينة وكلف رئيس مركز المنشأة بفتح الطريق الموجود أمام إدارة أوقاف المنشأة، وتبين وجود حمام غير آدمى يستخدمه سائقو موقف السيارات الموجود بجوار إدارة أوقاف المنشأة، وقرر المحافظ هدم الحمام القديم وإعادة بنائه بما يليق بآدمية السائقين.

كما تفقد المحافظ سوق الشارع الجديد وهو من الشوارع الحيوية، حيث يعطل السوق حركة المرور بالشارع وكلف المحافظ إدارة التخطيط بالديوان العام بدراسة موقف السوق وإمكانية نقله، وتبين أيضا وجود كشك حراسة غير قانونى تابع لبنك بالشارع الجديد يعطل حركة المرور بالشارع، وكلف رئيس المركز بتوجيه إنذار لإزالة الكشك وإن لم تتم الاستجابة يتم إزالة الكشك على الفور.

وأمر المحافظ بتحرير محاضر "فئة 1000 جنيه" لأصحاب المحلات المخالفة بالشارع لإشغالها الطريق العام وتعطيلها حركة المرور، وكلف رئيس المركز بإنذار الباعة الجائلين حول ميدان جمال عبد الناصر لإزالة الإشغالات وقيام الوحدة المحلية بإزالتها، فى حالة إذا لم يتم الاستجابة للإنذار.

وعند تفقد مكتب التنمية البشرية ومركز المعلومات ومكتب المجلس المحلى لوحظ عدم دراية الموظفين باسم مديرهم فى العمل وهم "ع.ع .ع" و"خ .ع.م"، وقيام "م.ح .ف" أحد الموظفين بالمجلس المحلى بارتداء جلابية أثناء ممارسته لعمله، وأثناء تفقد المحافظ لمكتب بالمركز تلاحظ وجود العديد من الشكاوى من المواطنين بتعطل مصالحهم، كما لوحظ خلو المكاتب من الموظفين وغياب مدير المكتب، فقرر المحافظ استبعاد مدير المكتب وترشيح آخر للقيام بالعمل.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة لدراسة كيفية استغلال مساحة أرض خلف سور محطة القطار تصل بداية من سور الجامع إلى حوالى 365 مترا، لعمل أكشاك للباعة الجائلين بشكل حضارى.

كما عقد المحافظ اجتماعا جماهيريا مع المواطنين من أهالى المنشاة لعرض أهم المشكلات التى يعانى منها المركز، ووضع الحلول المناسبة لتلك المشكلات والتخفيف عن كاهل المواطنين.

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مصر 365

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