أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إعفاء مدير مستشفى سمسطا ونائبه وإحالتهما للتحقيق لعدم تواجد الأطباء

Google+ Print
قرر الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف إعفاء كل من مدير مستشفى سمسطا المركزى ونائبه من عملهما وتحويلهما للتحقيق العاجل بالمديرية، وتحويل الأطباء النواب المقيمين والأخصائيين المناوبين للاستدعاء للتحقيق لوجود سلبيات بالمستشفى.

وكان وكيل وزارة الصحة ببنى سويف قد قام بزيارة مفاجئة مساء أمس الاثنين لمستشفى سمسطا المركزى حيث رصد العديد من السلبيات أثناء المرور، أهمها عدم تواجد الأطباء المقيمين والأخصائيين تحت الاستدعاء بالمستشفى وعدم تفعيل العمل بقسم الأشعة والعمليات والمعمل بالمستوى المناسب وانخفاض نسبة إشغال المرضى للأقسام الداخلية بالمستشفى دون المستوى المطلوب.

واستمع وكيل الوزارة إلى شكوى طبيبة الأطفال المقيمة بقسم الاستقبال بالمستشفى من تدنى مستوى الخدمة المقدمة، كما قرر وكيل الوزارة مكافأة لـ ٧ أفراد من التمريض وفنيى المعامل والعمال المتفانين فى أداء عملهم فى غياب الأطباء بالمستشفى، بالإضافة إلى مكأفاة طبيبة الأطفال المقيمة بالمستشفى.

وكيل وزارة الصحة يفاجئ مستشفى سمسطا بزيارته -اليوم السابع -5 -2015
>

وكيل وزارة الصحة يفاجئ مستشفى سمسطا بزيارته

يتحدث لطبيبة الأطفال -اليوم السابع -5 -2015
>

يتحدث لطبيبة الأطفال

عزت يستمع لشكوى المرضى -اليوم السابع -5 -2015
>

عزت يستمع لشكوى المرضى

قسم الحضانات -اليوم السابع -5 -2015
>

قسم الحضانات


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365