إعفاء مدير مستشفى سمسطا ونائبه وإحالتهما للتحقيق لعدم تواجد الأطباء

قرر الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف إعفاء كل من مدير مستشفى سمسطا المركزى ونائبه من عملهما وتحويلهما للتحقيق العاجل بالمديرية، وتحويل الأطباء النواب المقيمين والأخصائيين المناوبين للاستدعاء للتحقيق لوجود سلبيات بالمستشفى.

وكان وكيل وزارة الصحة ببنى سويف قد قام بزيارة مفاجئة مساء أمس الاثنين لمستشفى سمسطا المركزى حيث رصد العديد من السلبيات أثناء المرور، أهمها عدم تواجد الأطباء المقيمين والأخصائيين تحت الاستدعاء بالمستشفى وعدم تفعيل العمل بقسم الأشعة والعمليات والمعمل بالمستوى المناسب وانخفاض نسبة إشغال المرضى للأقسام الداخلية بالمستشفى دون المستوى المطلوب.

واستمع وكيل الوزارة إلى شكوى طبيبة الأطفال المقيمة بقسم الاستقبال بالمستشفى من تدنى مستوى الخدمة المقدمة، كما قرر وكيل الوزارة مكافأة لـ ٧ أفراد من التمريض وفنيى المعامل والعمال المتفانين فى أداء عملهم فى غياب الأطباء بالمستشفى، بالإضافة إلى مكأفاة طبيبة الأطفال المقيمة بالمستشفى.



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وكيل وزارة الصحة يفاجئ مستشفى سمسطا بزيارته



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يتحدث لطبيبة الأطفال



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عزت يستمع لشكوى المرضى



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قسم الحضانات