المغرب وإيطاليا يتفقان على تعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب

أكد محمد حصاد وزير الداخلية المغربى عقب لقائه دومونيكو ماركونيتى نائب وزير الدولة الإيطالى الذى يزور المغرب حاليا تطابق وجهات النظر فى عدد من القضايا الدولية التى جرى استعراضها ..خاصة ما يتعلق بالتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار فى منطقة البحر المتوسط.

وأضاف أن مباحثاته مع المسئول الإيطالى تناولت التعاون الأمنى بين البلدين فضلا عن العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها فى كافة المجالات .

ومن جانبه ، وصف المسئول الإيطالى مباحثاته مع وزير الداخلية المغربى بالإيجابية والمثمرة .

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