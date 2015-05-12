شرطة السياحة والآثار بالأقصر تحبط محاولة للتنقيب عن الآثار

أحبطت شرطة السياحة والآثار بالأقصر محاولة موظف بالرى بمركز اسنا، التنقيب عن الآثار داخل منزله، كما ضبطت شرطة السياحة جدارا إثريا داخل الحفرة بذات المنزل الكائن بشارع النزهة بمركز اسنا جنوب المحافظة.

تلقى العميد أحمد عبد الخالق مفتش مباحث السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد، إخطارا بالواقعة من العقيد خالد الشريف رئيس مباحث السياحة والآثار بالأقصر، كانت قد وردت معلومات لدى الرائد حسن عبد الموجود معاون المباحث تفيد أن المدعو "عمر . ج . ف" 36 سنة موظف بالرى بمركز اسنا ومقيم بشارع النزهة باسنا، يقوم بالحفر خلسة داخل منزله للتنقيب عن الآثار.

بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت قوة من مباحث السياحة والآثار بقيادة المقدم زكريا عيسوى رئيس مباحث الآثار بالأقصر، بمداهمة منزل المأذون بتفتيشه بمشاركة الرائد عصام القاضى رئيس مباحث السياحة والآثار باسنا، وتم ضبط حفرة أسطوانية الشكل قطرها 1.5 متر بعمق 5 أمتار تنتهى بجدار أثرى من الحجر الرملى منقوش عليه كتابات هيروغليفية من النقش الغائر، إضافة إلى بعض الكسر الفخارية، وأدوات الحفر، بينما فر صاحب المنزل هاربا قبل مداهمة الشرطة للمنزل.

تم التحفظ على المنزل وتحرير محضر بالواقعة تحت رقم 2 أحوال شرطة السياحة باسنا، وأخطرت النيابة التى أمرت بضبط وإحضار صاحب المنزل، وتتولى التحقيقات.